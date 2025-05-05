İSTANBUL’DA MUTLAKA YAPMAN GEREKEN 10 ŞEY: Bu deneyimler listende var mı?

İstanbul, tarihiyle, manzarasıyla ve kültürel zenginliğiyle dünyanın en özel şehirlerinden biri. Onu tanımanın en güzel yolu ise doğru adımları atmaktan geçiyor.

İstanbul'u ziyaret ediyorsan ya da burada yaşıyorsan, bu şehirde mutlaka deneyimlemen gereken bazı şeyler var. Tarihi yarımadadan vapur turlarına, sokak lezzetlerinden günbatımına kadar İstanbul’u İstanbul yapan birçok detay var. İşte her ziyaretçinin yapması gereken 10 eşsiz şey:

1. Boğaz Turu Yap

Şehri denizden izlemek, İstanbul’a farklı bir pencereden bakmak gibidir. Vapurla yapılan Boğaz turu hem keyifli hem de huzurlu bir deneyim sunar.

2. Kapalıçarşı’yı Gez

Tarihin ve ticaretin kalbi Kapalıçarşı’da nostaljik bir yolculuğa çıkabilir, geleneksel el işçiliğinin en güzel örnekleriyle karşılaşabilirsin.

3. Pierre Loti’de Haliç’e Karşı Çay İç

Eyüp Sultan’ın tepesindeki bu mekanda, İstanbul’un ruhunu hissedeceksin.

4. Tarihi Yarımada’da Zaman Yolculuğuna Çık

Ayasofya, Sultanahmet, Topkapı Sarayı… Bu bölgede yürüdüğün her adım, yüzyıllar öncesine götürür.

5. Galata Kulesi’nden Manzaraya Bak

İstanbul’un simgelerinden biri olan Galata Kulesi’ne çıkıp şehre yukarıdan bakmak, fotoğraf meraklıları için de büyük bir fırsat.

6. Balat Sokaklarında Renkli Bir Gün Geçir

Renkli evler, duvar resimleri ve sakin kafelerle dolu Balat, yürüyerek keşfetmek için ideal.

7. Moda Sahili’nde Günbatımını Yakalayarak Dinlen

Kadıköy’ün incisi Moda, yürüyüş yapmak, bisiklet sürmek ya da sadece denize karşı oturmak için birebir.

8. Adalar’a Kaçamak Yap

Şehirden kısa süreliğine uzaklaşmak istersen vapura atlayıp Büyükada ya da Heybeliada’ya gidebilirsin.

9. İstanbul’un Sanat Dolu Müzelerini Ziyaret Et

İstanbul Modern veya Pera Müzesi gibi adreslerde hem klasik hem çağdaş sanatla iç içe olabilirsin.

10. Sokak Lezzetlerinin Tadına Var

İstanbul’un ruhunu sokakta hissetmek istiyorsan balık ekmek, simit, midye gibi lezzetler seni bekliyor.















