İstanbulspor - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

, Trendyol Süper Lig 16. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşıyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Ligde 26 puanla 4. sırada olan Trabzonspor, İstanbulspor ile oynadığı son 10 maçta 8 galibiyet elde etti. Bu sezon

'de aldığı iki galibiyet de iç sahada gelen İstanbulspor ligde 8 puanla son sırada yer alıyor. İstanbulspor - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.