İstanbulspor - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
, Trendyol Süper Lig 16. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşıyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Ligde 26 puanla 4. sırada olan Trabzonspor, İstanbulspor ile oynadığı son 10 maçta 8 galibiyet elde etti. Bu sezon
'de aldığı iki galibiyet de iç sahada gelen İstanbulspor ligde 8 puanla son sırada yer alıyor. İstanbulspor - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.
İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU
İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
MUHTEMEL 11’LER
İSTANBULSPOR
İSTANBULSPOR
59 Alp Arda
14 Simon Deli
21 Demeaco Duhaney
23 Okan Erdogan
66 Ali Yaşar
18 Alassane Ndao
24 Muammer Sarıkaya
34 Florian Loshaj
19 Emir Kaan Gültekin
27 Valon Ethemi
99 Jackson
TRABZONSPOR
TRABZONSPOR
1 Uğurcan Çakır
6 Batista Mendy
18 Eren Elmalı
19 Stryger Larsen
24 Stefano Denswil
5 Berat Özdemir
7 Edin Visca
10 Abdülkadir Ömür
11 Anastasios Bakasetas
27 Trezeguet
30 Paul Onuachu
İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR CANLI SKOR
İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR CANLI SKOR
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
#Süper Lig
#İstanbulspor
#Trabzonspor
2 saat önce