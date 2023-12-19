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Trabzonspor Süper Lig 16. haftasında İstanbulspor'a konuk oluyor: İşte maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig 16. haftasında İstanbulspor evinde Trabzonspor’u konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Bordo mavililerin deplasman kafilesinde Onuralp Çevikkan, Benkovic, Fernandes, Umut Bozok, Bakic, Göktan Gürpüz, Arif Boşluk ile sakatlıkları süren Orsic ve Pepe yer almadı. İstanbulspor - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:36 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
İstanbulspor - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
İstanbulspor - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
, Trendyol Süper Lig 16. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşıyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Ligde 26 puanla 4. sırada olan Trabzonspor, İstanbulspor ile oynadığı son 10 maçta 8 galibiyet elde etti. Bu sezon
'de aldığı iki galibiyet de iç sahada gelen İstanbulspor ligde 8 puanla son sırada yer alıyor. İstanbulspor - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

İSTANBULSPOR

59 Alp Arda

14 Simon Deli

21 Demeaco Duhaney

23 Okan Erdogan

66 Ali Yaşar

18 Alassane Ndao

24 Muammer Sarıkaya

34 Florian Loshaj

19 Emir Kaan Gültekin

27 Valon Ethemi

99 Jackson

TRABZONSPOR

1 Uğurcan Çakır

6 Batista Mendy

18 Eren Elmalı

19 Stryger Larsen

24 Stefano Denswil

5 Berat Özdemir

7 Edin Visca

10 Abdülkadir Ömür

11 Anastasios Bakasetas

27 Trezeguet

30 Paul Onuachu

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU




#Süper Lig
#İstanbulspor
#Trabzonspor
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