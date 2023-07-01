İZMİR HABERLERİ: İzmir'de karşı şeride geçen otomobil, yolcu minibüsüyle çarpıştı: 4 ölü, 21 yaralı
4 KİŞİ ÖLDÜ, 21 KİŞİ YARALANDI
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Kısık Mahallesi İzmir- Aydın kara yolunda meydana geldi. Gaziemir yönünden Ayrancılar yönüne giden Özcan Özer yönetimindeki, içerisinde 11 kişinin bulunduğu 34 DEB 698 plakalı otomobile, plakası belirlenemeyen Y.K. yönetimindeki hafif ticari araç yandan çarptı.
Özcan Özer'in kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşarak, karşı yönden gelen İsmail A.'nın kullandığı 09 BU 404 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen jandarma ve polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise otomobilde bulunan Sibel Ö. ile Şengül A.'nın yaşamını yitirdiği, her iki araçta bulunan toplam 23 kişinin ise yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan Özer ve Mustafa Kemal Karaca da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı 21 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
2 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada yaralanan vatandaşlar çevre hastanelere kaldırılırken, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Özcan Ö. ve Mustafa K., buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada otomobil içerisinde bulunan 11 kişiden 7’sinin yaralandığı bildirilirken, minibüste bulunan 14 yaralıyla birlikte toplam 5’i ağır 21 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Şengül A., Sibel Ö., Özcan Ö. ve Mustafa K.’nin cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
4 kişinin hayatını kaybettiği, 5’i ağır 21 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamera kaydında, makas atmak isteyen hafif ticari aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, sol şeritte seyir halinde olan Özcan Ö. idaresindeki otomobile çarptığı, çarpmanın etkisiyle Özcan Ö.’nün kullandığı otomobilin savrulduğu ve refüjü aşarak karşı şeride geçtiği, karşı şeritten gelen minibüsle çarpıştığı görülüyor.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.