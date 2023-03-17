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İzmir namaz vakitleri: İzmir imsakiye 2023

İzmir imsak, sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve teravih namazı vakti ve ezan saatleri için Ramazan imsakiyeleri yayınlandı. 5 vakit namaz ile birlikte Ramazan ayında kılınan sünnet olan teravih namazının kılış vakitleri haberimizde. İşte Diyanet imsakiyesine göre 2023 güncel İzmir Ramazan imsakiyesi ve diğer günlerdeki İzmir namaz vakitleri.

09:51 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
İzmir namaz vakitleri

İzmir namaz vakitleri

Ramazan ayı için tarih yaklaşırken, müminlerin 30 gün boyunca oruç tutarak nefsini terbiye edeceği Ramazan ayı içerisinde il il namaz vakitleri, sahur iftar vakitleri belli oldu.

İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ 2023

İzmir iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? İzmir Ramazan imsakiyesi ve İzmir iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

11 Ayın Sultanı Ramazan Başlangıcı 23 Mart Perşembe günü idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

23 Mart tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı 20 Nisan tarihinde sona erecek. Vatandaşlar Ramazan ayının son orucunu Ramazan Bayramı arefesi olan 20 Nisan tarihinde yerine getirecek.

21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün

22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün



#İzmir
#İzmir imsakiye
#İzmir namaz vakti
#İzmir ezan saati
2 saat önce
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İzmir namaz vakitleri: İzmir imsakiye 2023
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