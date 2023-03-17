İzmir namaz vakitleri
Ramazan ayı için tarih yaklaşırken, müminlerin 30 gün boyunca oruç tutarak nefsini terbiye edeceği Ramazan ayı içerisinde il il namaz vakitleri, sahur iftar vakitleri belli oldu.
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ 2023
İzmir iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? İzmir Ramazan imsakiyesi ve İzmir iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
RAMAZAN NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?
11 Ayın Sultanı Ramazan Başlangıcı 23 Mart Perşembe günü idrak edilecek.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
23 Mart tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı 20 Nisan tarihinde sona erecek. Vatandaşlar Ramazan ayının son orucunu Ramazan Bayramı arefesi olan 20 Nisan tarihinde yerine getirecek.
21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün
22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün