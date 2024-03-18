Kabine toplantısı ne zaman? sorusunun cevabı merak ediliyor. En son Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 4 Mart tarihinde gerçekleştirilmişti. Yeni haftada toplantı olup olmayacağı araştırılıyor. Peki 18 Mart'ta kabine toplantısı var mı?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Son Kabine Toplantısı 4 Mart'ta gerçekleşti.
Bir sonraki Kabine Toplantısı'nın 18 Mart Pazartesi gerçekleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.
18 MART 2024 KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesini 31 Mart yerel seçim faaliyetlerinin oluşturması ön görülüyor.
Yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları, Türkiye'nin Gazze diplomasisi ve öğretmen atamalarının da Kabine Toplantısı'nda yer alması bekleniyor.