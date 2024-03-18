Kabine toplantısı ne zaman? sorusunun cevabı merak ediliyor. En son Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 4 Mart tarihinde gerçekleştirilmişti. Yeni haftada toplantı olup olmayacağı araştırılıyor. Peki 18 Mart'ta kabine toplantısı var mı?