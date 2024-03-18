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Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak? Gözler 18 Mart Pazartesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde belirli aralıklarla gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gelişmeleri ile ekonomideki son durum istişare edilecek. En son fahiş fiyat artışı, seçim güvenliği ve terörle mücadelenin ele alındığı Kabine Toplantısı'nda, öğretmen atamalarının da ele alınması için beklentiler attı. Toplantının gündeminde, 31 Mart yerel seçimlerinin olması ön görülüyor. Peki, bugün Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Kabine gündeminde neler var? İşte detaylar…

10:36 - 18/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kabine Toplantısı
Kabine Toplantısı

Kabine toplantısı ne zaman? sorusunun cevabı merak ediliyor. En son Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 4 Mart tarihinde gerçekleştirilmişti. Yeni haftada toplantı olup olmayacağı araştırılıyor. Peki 18 Mart'ta kabine toplantısı var mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Son Kabine Toplantısı 4 Mart'ta gerçekleşti.

Bir sonraki Kabine Toplantısı'nın 18 Mart Pazartesi gerçekleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

18 MART 2024 KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesini 31 Mart yerel seçim faaliyetlerinin oluşturması ön görülüyor.

Yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları, Türkiye'nin Gazze diplomasisi ve öğretmen atamalarının da Kabine Toplantısı'nda yer alması bekleniyor.



#kabine toplantısı
#cumhurbaşkanlığı kabine
#kabine gündemi
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Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak? Gözler 18 Mart Pazartesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda...