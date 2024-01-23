Gündeme dair birçok konunun ele alındığı Kabine Toplantısı'nın tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi son olarak 16 Ocak tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nda emekliye ek zam başta olmak üzere birçok konu ele alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın tarihi kadar gündem maddeleri de merak konusu oldu. İşte Ocak 2024 Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarih...