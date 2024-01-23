Gündeme dair birçok konunun ele alındığı Kabine Toplantısı'nın tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi son olarak 16 Ocak tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nda emekliye ek zam başta olmak üzere birçok konu ele alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın tarihi kadar gündem maddeleri de merak konusu oldu. İşte Ocak 2024 Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarih...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
2024 yılının ilk kabine toplantısı Meclis'in açılış tarihi olan 16 Ocak'ta gerçekleşti. İki haftada bir gerçekleştirilen kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Yeni toplantı tarihi belli olduğunda yer vereceğiz. Kabine Toplantısı'nın 29 Ocak'ta yapılması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.
Toplantıda öğretmen atamalarının ele alınması bekleniyor.