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Kabine toplantısı Türkiye'nin siyaset gündemini ve ekonomik gelişmelerini belirliyor! Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı?

Kabine Toplantısı kamuoyunun gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı son olarak geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Son toplantıda SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 zam duyurulmuştu. Peki, bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman?

09:31 - 23/01/2024 Salı
Güncelleme: 09:31 - 23/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Kabine Toplantısı
Kabine Toplantısı

Gündeme dair birçok konunun ele alındığı Kabine Toplantısı'nın tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi son olarak 16 Ocak tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nda emekliye ek zam başta olmak üzere birçok konu ele alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın tarihi kadar gündem maddeleri de merak konusu oldu. İşte Ocak 2024 Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarih...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2024 yılının ilk kabine toplantısı Meclis'in açılış tarihi olan 16 Ocak'ta gerçekleşti. İki haftada bir gerçekleştirilen kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Yeni toplantı tarihi belli olduğunda yer vereceğiz. Kabine Toplantısı'nın 29 Ocak'ta yapılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.

Toplantıda öğretmen atamalarının ele alınması bekleniyor.



#kabine
#kabine toplantısı
#cumhurbaşkanlığı kabinesi
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