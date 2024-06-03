Önemli konuların değerlendirildiği ve kararların alındığı Kabine toplantısının yeni tarihi için araştırmalar sürüyor. Son olarak 20 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısında, terörle mücadele, iç ve dış politika gibi konular ele alınmıştı. Peki, haziran ayının ilk Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Son toplantı 20 Mayıs günü gerçekleşmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinenin göreve başlamasının birinci yıl dönümü olduğunu belirterek, salı günkü Kabine Toplantısı'nda son bir yılda Türkiye'ye kazandırdıkları hizmetleri özetin özeti şeklinde milletle paylaşacaklarını söyledi.
Buna göre; Kabine toplantısı 4 Haziran Salı günü yapılacak. Toplantının saat 15.00'da başlaması bekleniyor.
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER OLMASI BEKLENİYOR?
Yapılacak olan yeni Kabine toplantısının gündeminde Türkiye'nin iç ve dış siyasi politikası ve ekonomik konuların ele alınması bekleniyor.
Toplantının gündem konuları arasında 9. Yargı Paketi maddeleri ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması da bekleniyor.