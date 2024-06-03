Memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Maaşlar, Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranına göre güncellenecek. Bugün TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyonu, Temmuz zammı öncesinde en kritik veri olarak öne çıktı. Tüm emekliler ile öğretmen, polis, hemşire, doktor ve mühendis gibi mesleklerdeki yeni maaşlar hesaplandı. İşte en düşük emekli maaşı formülü ve memurlar için maaş tablosu...