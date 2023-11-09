Kademeli emeklilik sistemi, çalışanların emeklilik sürecini esnek bir şekilde yönetmelerini sağlayan bir sistemdir. EYT'nin hayata geçmesiyle kademeli emeklilik için de beklentiler arttı. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı? İşte, ayrıntılar.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik , sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişmektedir.

Kademeli emeklilik hakkında tam detaylar, resmi çalışmaların hayata geçmesiyle belirlenir.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Kademeli emeklilik ile ilgili henüz bir yasa çalışması bulunmuyor. Konuyla ilgili gelişmeler olduğu takdirde haberimize eklenecektir.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDEN GÜNDEME GELDİ?

İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kişileri kapsayan EYT yasası, yaş şartının kaldırılması ve prim ve hizmet yılı şartlarının yerine getirilmesi durumunda emeklilik hakkını kazandırmıştı. Ancak, EYT yasası sadece bu tarihler arasında işe girenleri kapsamaktaydı. Bu durum, 9 Eylül 1999 ve sonrasında işe başlayan kişiler için erken emeklilik hakkının kaybedilmesi anlamına geliyordu.

Bu nedenle, 9 Eylül 1999 ve sonrasında işe başlayan kişiler, kendilerine kademeli emeklilik hakkı verilmesini talep ettiler. Bu kişiler, sadece bir günle emekliliği kaçırdıklarını ve 17 yıl daha fazla çalışmak zorunda kaldıklarını belirttiler. Bu talepler sonucunda, kademeli emeklilik yasası gündeme geldi.







