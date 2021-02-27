Kısmi Emeklilik Maaşı Ne Kadar? Kısmi Emeklilik Şartları Nelerdir?

Kısmi emeklilik maaşı ve şartlarıyla ilgili detaylar yazımızda.

Kısmi emeklilik maaşı tutarı hizmet süresinin doldurulduğu zamana göre değişiklik gösterir. Kısmi emeklilik maaşının bir diğer adı 3600 günden emeklilik maaşıdır.

Kısmi Emeklilik Şartları Nelerdir?

Kısmi emeklilik için gerekli koşullar genel olarak 3 başlık altında toplanabilir. Kısmi emeklilikte koşullar cinsiyete göre değişiklik göstermektedir:

• Kadınlar 9 Ağustos 1981'den önce işe alınırsa, 3.600 prim gününe ve 50 yaşına ulaştıktan sonra koşulsuz olarak emekli olabilirler.

• Erkekler 8 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigorta yaptırırsa, 55 yaşında ve 3.600 prim gününde emekli olabilirler.

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• 9 Eylül 1999'dan önce işe alınanların yaşı ve kademesine göre değişiklik gösterir. 3.600 prim gününün tamamlandığı tarihe göre, emeklilik yaşı kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşına çıkabilir.

4500 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?

4500 günden emekli olmak için gereken koşullar aşağıda verilmiştir:

• 8 Eylül 1999'dan sonra sigortaya kaydolan vatandaşların 4A'nın altında 4500 günlük emeklilik yaşını tamamlamaları yeterlidir.

• Sigortaya giriş tarihi 8 Eylül 1999 olup, 30 Nisan 2008 tarihine kadar çalışan kadınların 4500 günlük işlerini tamamladıktan sonra 58 ve 25 yıl sigortalılık şartlarını karşılamaları gerekmektedir.

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• 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihlerinde çalışmaya başlayan erkeklerin 4500 günden emekli olabilmeleri için 60 yaşını doldurmuş olmaları ve 25 yıl sigortalı olmaları gerekmektedir. Sadece 60 yaşında olmak yeterli değildir. Yaş dolmamışsa, 25 yıl sonra bile emekli maaşı alınamaz.

4500 günden emekli maaşı almak kısmi emekli maaşı türleri arasında yer alır.

Erkeklerde 4500 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?

4500 günden emekli olmak isteyen erkekler için şartlar 25 yıllık sigorta süresi ve 60 yaşını doldurmak şeklindedir. Bununla birlikte hizmet süresi aralığına göre emekli yaşı şu şekildedir:

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• Mayıs 2002 – 12.05.2005 tarihleri için 56 yaşının doldurulması

• Mayıs 2005 – 23.05.2008 tarihleri için 57 yaşının doldurulması

• Mayıs 2008 – 23.05.2011 tarihleri için 58 yaşının doldurulması

• Mayıs 2011 – 23.05.2014 tarihleri için 59 yaşının doldurulması

• Mayıs 2014 ve sonrası için 60 yaşının doldurulması

emekli olmak için ön koşuldur.

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Kısmi Emeklilik İçin Kıdem Tazminatı Alınabilir Mi?

Kısmi emeklilikte kıdem tazminatı almak mümkündür. Kıdem tazminatı almanın en önemli şartı emekliliktir. Kıdem tazminatı alabilmek için yaş sınırı dışında prim tarihi borcunun ve yasal çalışma süresinin tamamlanmış olması gerekir. Bu şartlar sağlandıktan sonra SGK'dan emekli olmak için kıdem tazminatı alınabilir. 4500 günden yani kısmi emekli maaşı alabilmek için 25 yıl sigortalı çalışma süresinin ve 4500 gün prim borcunun ödenmesi gerekir.