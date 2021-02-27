Özgün Kısmi Emeklilik Maaşı Ne Kadar? Kısmi Emeklilik Şartları Nelerdir?
ÖZGÜN HABERLER

Kısmi Emeklilik Maaşı Ne Kadar? Kısmi Emeklilik Şartları Nelerdir?

Kısmi emeklilik maaşı tutarı hizmet süresinin doldurulduğu zamana göre değişiklik gösterir. Kısmi emeklilik maaşının bir diğer adı 3600 günden emeklilik maaşıdır. Kısmi emeklilik maaşı için kriterler ve tablo aşağıdaki gibidir: • 31 Aralık 1999 veya daha önce hizmet süresini tamamlayan sigortalılar 1400 – 1600 TL • Bir kısmını 31 Aralık 1999 ve öncesinde, diğer kısmını 1 Ocak 2000 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında tamamlayan sigortalılar için 1200 – 1400 TL • Bir kısmını 31 Aralık 1999 tarihinde veya öncesinde, diğer kısmını 1 Ocak 2000 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında, kalan kısmını 2008 sonrası tamamlayan sigortalılar için 1000 – 1200 TL • 2008 yılından sonra hizmet süresinin çoğunu tamamlayan sigortalı çalışanlar 800 – 1000 TL. Peki, kısmi emeklilik şartları nelerdir, kimler kısmi emekli olabilir? İşte ayrıntılar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kısmi emeklilik maaşı ve şartlarıyla ilgili detaylar yazımızda.
Kısmi emeklilik maaşı ve şartlarıyla ilgili detaylar yazımızda.

Kısmi emeklilik maaşı tutarı hizmet süresinin doldurulduğu zamana göre değişiklik gösterir. Kısmi emeklilik maaşının bir diğer adı 3600 günden emeklilik maaşıdır.

Kısmi Emeklilik Şartları Nelerdir?

Kısmi emeklilik için gerekli koşullar genel olarak 3 başlık altında toplanabilir. Kısmi emeklilikte koşullar cinsiyete göre değişiklik göstermektedir:

• Kadınlar 9 Ağustos 1981'den önce işe alınırsa, 3.600 prim gününe ve 50 yaşına ulaştıktan sonra koşulsuz olarak emekli olabilirler.

• Erkekler 8 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigorta yaptırırsa, 55 yaşında ve 3.600 prim gününde emekli olabilirler.

• 9 Eylül 1999'dan önce işe alınanların yaşı ve kademesine göre değişiklik gösterir. 3.600 prim gününün tamamlandığı tarihe göre, emeklilik yaşı kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşına çıkabilir.

4500 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?

4500 günden emekli olmak için gereken koşullar aşağıda verilmiştir:

• 8 Eylül 1999'dan sonra sigortaya kaydolan vatandaşların 4A'nın altında 4500 günlük emeklilik yaşını tamamlamaları yeterlidir.

• Sigortaya giriş tarihi 8 Eylül 1999 olup, 30 Nisan 2008 tarihine kadar çalışan kadınların 4500 günlük işlerini tamamladıktan sonra 58 ve 25 yıl sigortalılık şartlarını karşılamaları gerekmektedir.

• 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihlerinde çalışmaya başlayan erkeklerin 4500 günden emekli olabilmeleri için 60 yaşını doldurmuş olmaları ve 25 yıl sigortalı olmaları gerekmektedir. Sadece 60 yaşında olmak yeterli değildir. Yaş dolmamışsa, 25 yıl sonra bile emekli maaşı alınamaz.

4500 günden emekli maaşı almak kısmi emekli maaşı türleri arasında yer alır.

Erkeklerde 4500 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?

4500 günden emekli olmak isteyen erkekler için şartlar 25 yıllık sigorta süresi ve 60 yaşını doldurmak şeklindedir. Bununla birlikte hizmet süresi aralığına göre emekli yaşı şu şekildedir:

• Mayıs 2002 – 12.05.2005 tarihleri için 56 yaşının doldurulması

• Mayıs 2005 – 23.05.2008 tarihleri için 57 yaşının doldurulması

• Mayıs 2008 – 23.05.2011 tarihleri için 58 yaşının doldurulması

• Mayıs 2011 – 23.05.2014 tarihleri için 59 yaşının doldurulması

• Mayıs 2014 ve sonrası için 60 yaşının doldurulması

emekli olmak için ön koşuldur.

Kısmi Emeklilik İçin Kıdem Tazminatı Alınabilir Mi?

Kısmi emeklilikte kıdem tazminatı almak mümkündür. Kıdem tazminatı almanın en önemli şartı emekliliktir. Kıdem tazminatı alabilmek için yaş sınırı dışında prim tarihi borcunun ve yasal çalışma süresinin tamamlanmış olması gerekir. Bu şartlar sağlandıktan sonra SGK'dan emekli olmak için kıdem tazminatı alınabilir. 4500 günden yani kısmi emekli maaşı alabilmek için 25 yıl sigortalı çalışma süresinin ve 4500 gün prim borcunun ödenmesi gerekir.

Abone Ol Google News
Otogarda yangın

Otogarda yangın

Bayrampaşa'daki yangına itfaiye müdahale ediyor.
Korkutan manzara!

Korkutan manzara!

Onlarcası ölü halde su üzerine çıktı.
İki Martta başlıyor

​Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim açıklaması

Duygulandıran klip

Duygulandıran klip

​Videoyu Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız seslendirdi.

Soydaşlarımızın yanındayız

Soydaşlarımızın yanındayız

​Kardeş belediyeden Yıldırım'a ziyaret.

Türkiye Akdeniz<br>ülkesi dışlanamaz

Türkiye Akdeniz
ülkesi dışlanamaz

Yunan Başbakan'a dış politika dersi..

30 yıllık gurbet<br>hayatına son verdi

30 yıllık gurbet
hayatına son verdi

​Köyünde kendi işinin patronu oldu, talebe yetişemiyor.

Türkiye'de bir ilk

Türkiye'de bir ilk

​İstanbul'a çok yakın doğada lüks çadırda tatil keyfi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.