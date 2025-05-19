Kademeli emeklilik sistemi, çalışanların emeklilik sürecini esnek bir şekilde yönetmelerini sağlayan bir sistemdir. EYT'nin hayata geçmesiyle kademeli emeklilik için de beklentiler arttı. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı? İşte, ayrıntılar.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI? SON DURUM

Hatırlanacağı gibi konuyla ilgili "AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sisteminde değişiklik sinyali vererek "Hem prim miktarını esas alacak, hem yaşı esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım." açıklamasında bulunmuştu. Son olarak kademeli emeklilikle ilgili düzenlemenin yer aldığı bir kanun teklifi CHP tarafından Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik , sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişmektedir.

Kademeli emeklilik hakkında tam detaylar, resmi çalışmaların hayata geçmesiyle belirlenir.

KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kademeli emeklilik ile ilgili Cumhurbaşkanı Yılmaz değerlendirmelerde bulunmuştu. Kademeli emeklilik düzenlemesi olacağına yönelik iddiaları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok." demişti. Konuyla ilgili gelişmeler olduğu takdirde haberimize eklenecektir.

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞİYOR MU?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Hem prim miktarını esas alacak, hem yaşı esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım. Tabi bakanlığımızın bu konuda çalışmaları vardır. Ama şu anda bir yasal düzenleme açısından elimizde böyle bir metin yok. Bunu ilerleyen zaman dilimi içerisinde daha geniş çerçevede çalışmak lazım."

Hem prim miktarını esas alacak, hem yaşı esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım. Dünyada 3-4 çalışana karşılık bir emeklinin, Türkiye'de ise 2 çalışana karşı bir emekli var.

Avrupa'nın çok gelişmiş ülkelerinde bizim ülkemizde olduğu gibi 40'lı, 45'li, 50'li yaşlarda bir emekliye rastlayamazsınız. Oradaki emeklilik yaşı 65'tir, 67'dir." açıklamasında bulundu.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDEN GÜNDEME GELDİ?

İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kişileri kapsayan EYT yasası, yaş şartının kaldırılması ve prim ve hizmet yılı şartlarının yerine getirilmesi durumunda emeklilik hakkını kazandırmıştı. Ancak, EYT yasası sadece bu tarihler arasında işe girenleri kapsamaktaydı. Bu durum, 9 Eylül 1999 ve sonrasında işe başlayan kişiler için erken emeklilik hakkının kaybedilmesi anlamına geliyordu.

Bu nedenle, 9 Eylül 1999 ve sonrasında işe başlayan kişiler, kendilerine kademeli emeklilik hakkı verilmesini talep ettiler. Bu kişiler, sadece bir günle emekliliği kaçırdıklarını ve 17 yıl daha fazla çalışmak zorunda kaldıklarını belirttiler. Bu talepler sonucunda, kademeli emeklilik yasası gündeme geldi.







