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Özgün Peygamber Efendimizin (sav) Kadir gecesinde okuduğu dua
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Peygamber Efendimizin (s.a.v) Kadir gecesinde okuduğu dua

Allah'ın bin aydan daha hayırlı olduğunu buyurduğu Kadir Gecesi, insanlara hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim inmeye başladığı, mağrifet kapılarının açıldığı, tevbe ve duaların kabul edildiği mübarek bir gündür. Peki, Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi'nde okuduğu Allahümme inneke afüvvün duasının okunuşu ve anlamı nedir? İşte, Kadir Gecesi'ni dolu dolu geçirmek isteyenler için Kadir Gece'si duası ve anlamı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadir gecesi duası: Allahumme inneke afuvun... duası okunuşu ve anlamı
Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi'nde yaptığı dua

Müslümanlar bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni ihya edecek. İşte, Kadir Gecesi duası olan "Allahümme inneke afüvvün" duasının okunuşu ve anlamı.

KADİR GECESİ DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI

Peygamber Efendimiz, Hz. Aişe'den gelen bu gecede nasıl dua edeyim, diye sorduğunda şöyle cevap verdi:

"Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni." şeklinde dua et.

Hz. Muhammed tarafından tavsiye edilen Kadir Gecesi duasının anlamı şöyle:

"Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle."

KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUA VE SURELER

Kadir Gecesi okunacak sureler arasında Yasin, Tebareke (Mülk), Amme ve İnşirah yer alıyor.

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