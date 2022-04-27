Peygamber Efendimizin (s.a.v) Kadir gecesinde okuduğu dua

Müslümanlar bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni ihya edecek. İşte, Kadir Gecesi duası olan "Allahümme inneke afüvvün" duasının okunuşu ve anlamı.

KADİR GECESİ DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI

Peygamber Efendimiz, Hz. Aişe'den gelen bu gecede nasıl dua edeyim, diye sorduğunda şöyle cevap verdi:

"Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni." şeklinde dua et.

Hz. Muhammed tarafından tavsiye edilen Kadir Gecesi duasının anlamı şöyle:

"Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle."

KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUA VE SURELER

Kadir Gecesi okunacak sureler arasında Yasin, Tebareke (Mülk), Amme ve İnşirah yer alıyor.

ÖZGÜN Kadir gecesi ibadetleri: Kadir gecesi duası, namazı, tesbihleri ve zikirleri (27 Nisan 2022)