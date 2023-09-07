İbadetlerin yapılacağı, duaların edileceği ve bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'nde yapılan dualar büyük öneme sahiptir. Bu geceye özel sureler de bulunuyor. Kadir Suresi’nin yanı sıra Kadir gecesinde başka dualar da okunur.

KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUALAR

Kadir Gecesi'nde Yasin, Tebareke, Amme, Kadir Suresi ve İnşirah Suresi okumak faydalıdır. Bugün Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler arasında yer alan sure okumak önem verilen ve en çok yapılan ibadetlerden birisidir.

Kadir Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Kadir Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.