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Kadir Gecesi’nde okunacak dualar

Kadir Gecesi’ne özel olarak indirilmiş olan Kadir Suresi Kadir gecelerinde okunur. Kadir Suresi dışında bu mübarek gecede okunacak başka dualar da vardır. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi idrak edilen gecede yapılan önemlidir. İbadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar bir yandan da Kadir Gecesi'nde okunacak duaları merak ediyor. Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunur? İşte ayrıntılar...

13:46 . 7/09/2023 Perşembe
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Kadir gecesinde okunacak dualar

Kadir gecesinde okunacak dualar

İbadetlerin yapılacağı, duaların edileceği ve bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'nde yapılan dualar büyük öneme sahiptir. Bu geceye özel sureler de bulunuyor. Kadir Suresi’nin yanı sıra Kadir gecesinde başka dualar da okunur.

KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUALAR

Kadir Gecesi'nde Yasin, Tebareke, Amme, Kadir Suresi ve İnşirah Suresi okumak faydalıdır. Bugün Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler arasında yer alan sure okumak önem verilen ve en çok yapılan ibadetlerden birisidir.

Kadir Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Kadir Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

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