Türkiye depremin 3. gününde gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. AFAD, saat 09.45 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 957 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 bin 224 kişinin yaralandığını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'ten depremle ilgili yaptığı açıklamada artçı depremlerin devam ettiğini belirterek "hasarlı binalara girilmemesi" yönünde uyarıda bulundu. Bakan Kurum Gaziantep'te 900 binanın ağır hasarlı ve yıkık olduğunu söyledi.