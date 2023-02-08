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KGM son dakika duyurdu: Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'a araç girişi durduruldu

AFAD, saat 10.35 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 bin 108 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 bin 910 kişinin yaralandığını açıkladı. Karayolları Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerinde görevli araçlar dışında 48 saat boyunca araç girişinin durdurulduğunu duyurdu. KGM alternatif güzergahları da paylaştı.

11:46 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’a araç girişlerine izin veriliyor mu?

Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’a araç girişlerine izin veriliyor mu?

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerinde görevli araçlar dışında 48 saat boyunca araç girişinin durdurulduğunu bildirdi. Açıklamada şöyle denildi: "Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun deprem nedeniyle trafiğe kapanan Bahçe-Gaziantep kesimi taşıt trafiğine açılmıştır.

Malatya-Kahramanmaraş aksının Erkenek Tüneli ile Gölbaşı geçişi arası depremde meydana gelen hasar nedeniyle ulaşıma kapalıdır. Birinci alternatif olarak (Malatya-Darende) AyrımElbistan-Göksun-Kahramanmaraş yolundan; ikinci alternatif olarak Malaya-Elazığ-ErganiSiverek-Kâhta-Adıyaman güzergâhı kullanılarak ulaşım sağlanmaktadır.

Hatay-Reyhanlı güzergahı depremde meydana gelen hasar nedeniyle ulaşıma kapalıdır. Ulaşım, Hatay-Kırıkhan-Reyhanlı güzergahından sağlanmaktadır.

Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerimize görevli araçlar dışında 48 saat boyunca araç girişi durdurulmuştur.

Karayolları Genel Müdürlüğü olarak deprem bölgesinde 660 personel, 783 makine ve ekipman ile çalışmalar yürütülmektedir.

99 adet Karayolu Denetim İstasyonu’ndaki denetim çalışmaları geçici olarak durdurulmuştur."



#Kahramanmaraş
#deprem
#karayolları genel müdürlüğü
#adıyaman
#hatay
11 dakika önce
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KGM son dakika duyurdu: Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'a araç girişi durduruldu
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