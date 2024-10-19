Kahramanmaraş deprem son dakika! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 19 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli son depremler...

"Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş deprem haberi geldi. Dulkadiroğlu merkezli meydana gelen 4.4 şiddetli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının tarafından yaylanan bilgiye göre, saat 14:.41'de merkez üssü Dulkadiroğlu olan bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladı. İşte detaylar...
SON DAKİKA DEPREM
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-10-19
Saat:14:41:09 TSİ
Enlem:37.60861 N
Boylam:37.17417 E
Derinlik:10.53 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.