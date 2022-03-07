Kalaşnikof nedir, teknik özellikleri nelerdir: AK-47

Dünyanın en çok kullanılan silahlarından biri olarak bilinen AK-47 tüfeği 50 ülkenin ordularında lisanslı veya lisansız olarak -özellikle Afrika, Asya, Ortadoğu ve Doğu Avrupa ülkelerinde- üretiliyor.

Ukrayna'nın doğu cephesinde askerler ve sivillerden oluşan milis güçler Rusya'nın bir sonrakini hamlesini bekliyor.

Otomatik Kalaşnikof Model 47 olarak isimlendirilen silah dünya savaşı sırasında silah tamirinden anlayan bir Rus subayı olan Mikhail Kalashnikof tarafından 1947’de tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

AK-47 KALAŞNİKOF NEDİR?

AK 47 yada Kalaşnikof yarı otomatik ve tam otomatik modu seçilebilen, barut gazı basıncı ile kendiliğinden ateşe hazır hale gelen (otomatik gaz işlemeli) bir Sovyet saldırı tüfeğidir. Dünyada, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Mısır, K. Kore, Macaristan, Polonya, Romanya, Yugoslavya, Finlandiya, eski Doğu Almanya’da üretilmiştir. AK-47 modeli 1948-1951 yılları arasında AKM ve AKMS modeli 1951-1954 yılları arasın- da üretilmiştir. AKM sabit dipçikli, AKMS seyyar dipçiklidir. AK-74 modeli 1970 yılında dünya piyasalarına girmiştir. AK-74 modeli sabit dipçikli, AKS-74 modeli seyyar dipçiklidir.

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Kalashnikov (AK-47) 7.62 X 39 mm fişek kullanan gaz geri tepmeli, nam- lu ucuna yakın yerden namlu regülatörüne geçen gazın sıkışarak buradaki gaz pistonunu geri itmesi, mekanizmayı açması ve mekanizmanın sıkıştırdığı icra yayının ileri hareketi ile yarı ve tam otomatik çalışabilen silahlardır.

AK 74 ile AKS 74’ ün fişek çapları 5.45x39mm dir. AK 74 modeli 5.45mm çapında ve Nato standardı olan 5,56mm çapındaki silahlara rekabet olarak üretilmeye başlanmıştır. Dipçik, kabza ve el kundağının yapımında kullanı- lan ağaç ve plastiklerin kalitesi düşüktür. Mekanik aksamın her türlü hava şartlarında çalışmaya müsait ve dayanıklı olmasıyla birlikte basit bir yapıya sahiptir. Gece atış için ilave gez ve arpacık takılabilir. Bu silahların meka- nik aksamları dışında kalan bölümlerinde (dipçik, kabza ve el kundağı) ham madde olarak kullanılan ağaç ve plastiklerin kalitesi Amerika ve Batı Avrupa standartlarına göre daha düşüktür. Ancak bu silahın mekanik aksamları her türlü hava koşullarında çalışmaya müsait olup, dayanıklılık arz etmektedir. Muhabere silahı olarak son derece hafif ve basit bir yapıya sahiptir. 30 fişek kapasiteli eğri şarjör kullanılır. Makine imalatı olan dövme çelik kulla- nılmıştır. Suya ve çamura maruz kaldığında atışa devam etme özelliğinden dolayı son derece kullanışlıdır. Katlanabilir metal dipçik yanında, ağaç ve plastik dipçikli türleri de mevcuttur.

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GÜNDEM 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kalaşnikof tüfek ele geçirildi

Kalaşnikof (Ak- 47) Piyade Tüfeği Modelleri

AK-47 : AK-47’nin asıl modelidir. Sabit dipçiklidir. (StG 44 tipi)

: AK-47’nin asıl modelidir. Sabit dipçiklidir. (StG 44 tipi) AKS-47: AK-47’nin katlanabilir dipçikli modelidir. (MP40 tipi)

AK-47 KALAŞNİKOV'UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Fişek Çapı: 7.62x39mm

Fişek Kapasitesi: 30 adet

Yiv – set adedi: 4 sağa döner

İlk hızı: 710m/sn

Tesirli mesafe: 300 metre

Azami mesafe: 3700 metre

Nişangah mesafesi : 800 metre

Namlu uzunluğu : 414 mm

Şarjörlü dolu ağırlığı : 4750 gr.

Dipçikli uzunluk: 869 mm

Dipçiksiz uzunluk : 699 mm