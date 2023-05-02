Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde Kanada'da 26 temsilcilikte oy verme işlemi başladı. Kanada 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları ve oy oranları ile ilgili detaylar haberimizde.

KANADA CUMHURBAŞKANLIĞI VE 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI 2023

YSK'nın belirlemelerine göre toplamda 73 ülkede oy kullanılıyor. Seçimler 24 saat içerisinde tamamlanacak. Ancak Kanada seçim sonuçları hem oyların Türkiye'ye getirilmesi hem de seçimlerin Türkiye'de 14 Mayıs 2023 tarihinde olması sebebiyle sonuçlar da Türkiye'ye eş değer bir şekilde açıklanacak.

2023 KANADA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kanada'da yaşayan 40 bin 418 seçmen 27 Haziran itibariyle oy verme işlemlerine başladı. Dolayısıyla en fazla sandık da Kanada'da kuruldu. Seçim için oy verme işlemi başladı. 24 saat içerisinde bitecek oy verme işlemlerinin ardından sayıma geçilecek. Ancak Kanada oy oranları yüzdelik olarak 14 Mayıs 2023 pazar günü resmi olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

24 HAZİRAN 2018 KANADA SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan %25,5

Muharrem İnce %53,2

Selahattin Demirtaş %17

2018 SON YURT DIŞI SEÇİM SONUÇLARI

24 Haziran 2018 seçimleri için 7-19 Haziran arasında yurt dışında kayıtlı üç milyon seçmenin sadece 1 buçuk milyonu yurt dışı temsilciliklerine ve gümrüklere giderek oy kullandı. Seçimler için yurt dışındaki katılım oranı yüzde 50’de kalırken, en çok oyu yüzde 51,02 ile AK Parti aldı. İkinci sırada yüzde 17,62 ile CHP, üçüncü sırada da yüzde 17,34’le HDP geldi. MHP yüzde 7,89’la dördüncü sırada yer alırken, MHP’yi yüzde 4,02 oyla İYİ Parti takip etti.

YURT DIŞINDA KAÇ SEÇMEN VAR?

Almanya: 1 milyon 501 bin 152

ABD: 134 bin 246

Arnavutluk: 1416

Avustralya: 53 bin 902

Avusturya: 111 bin 659

Azerbaycan: 11 bin 36

Bahreyn: 1359

Belarus: 643

Belçika: 153 bin 443

Birleşik Arap Emirlikleri: 12 bin 757

Bosna Hersek: 2 bin 946

Brezilya : 581

Bulgaristan: 6 bin 391

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı: 127 bin 281

Cezayir: 2 bin 280

Çek Cumhuriyeti: 3 bin 18

Çin: 4 bin 337

Danimarka: 36 bin 725

Estonya: 776

Fas: 685

Finlandiya: 6 bin 791

Fransa: 397 bin 086

Güney Afrika: 1561

Gürcistan: 2 bin 306

Hollanda: 286 bin 753

Irak: 5 bin 738

İran: 1592

İrlanda: 6 bin 770

İspanya: 7 bin 430

İsrail: 5 bin 088

İsveç: 42 bin 773

İsviçre: 105 bin 820

İtalya: 20 bin 148

Japonya: 5 bin 672

Kanada: 40 bin 418

Karadağ: 1704

Katar: 10 bin 868

Kazakistan: 6 bin 101

Kırgız Cumhuriyeti: 3 bin 118

Kore: 866

Kosova: 2 bin 192

Kuveyt: 4 bin 725

KKTC: 140 bin 111

Kuzey Makedonya: 4 bin 107

Libya: 1132

Litvanya: 795

Lübnan: 8 bin 325

Lüksemburg: 1507

Macaristan: 3 bin 887

Malezya: 711

Malta: 2 bin 808

Mısır: 2 bin 327

Moldova: 861

Nijerya: 584

Norveç: 10 bin 391

Özbekistan: 3 bin 182

Pakistan: 1233

Polonya: 10 bin 457

Portekiz: 1484

Romanya: 10 bin 172

Rusya: 14 bin 357

Sırbistan: 2 bin 311

Singapur: 1020

Slovak Cumhuriyeti: 642

Suudi Arabistan: 23 bin 005

Tanzanya: 865

Tayland: 1278

Türkmenistan: 635

Ukrayna: 2 bin 608

Umman Sultanlığı: 1395

Ürdün: 3 bin 030

Yeni Zelanda: 1115

Yunanistan: 11 bin 714



