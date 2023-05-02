Kanada seçim sonuçları
KANADA CUMHURBAŞKANLIĞI VE 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI 2023
YSK'nın belirlemelerine göre toplamda 73 ülkede oy kullanılıyor. Seçimler 24 saat içerisinde tamamlanacak. Ancak Kanada seçim sonuçları hem oyların Türkiye'ye getirilmesi hem de seçimlerin Türkiye'de 14 Mayıs 2023 tarihinde olması sebebiyle sonuçlar da Türkiye'ye eş değer bir şekilde açıklanacak.
2023 KANADA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kanada'da yaşayan 40 bin 418 seçmen 27 Haziran itibariyle oy verme işlemlerine başladı. Dolayısıyla en fazla sandık da Kanada'da kuruldu. Seçim için oy verme işlemi başladı. 24 saat içerisinde bitecek oy verme işlemlerinin ardından sayıma geçilecek. Ancak Kanada oy oranları yüzdelik olarak 14 Mayıs 2023 pazar günü resmi olarak kamuoyu ile paylaşılacak.
24 HAZİRAN 2018 KANADA SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan %25,5
Muharrem İnce %53,2
Selahattin Demirtaş %17
2018 SON YURT DIŞI SEÇİM SONUÇLARI
24 Haziran 2018 seçimleri için 7-19 Haziran arasında yurt dışında kayıtlı üç milyon seçmenin sadece 1 buçuk milyonu yurt dışı temsilciliklerine ve gümrüklere giderek oy kullandı. Seçimler için yurt dışındaki katılım oranı yüzde 50’de kalırken, en çok oyu yüzde 51,02 ile AK Parti aldı. İkinci sırada yüzde 17,62 ile CHP, üçüncü sırada da yüzde 17,34’le HDP geldi. MHP yüzde 7,89’la dördüncü sırada yer alırken, MHP’yi yüzde 4,02 oyla İYİ Parti takip etti.
YURT DIŞINDA KAÇ SEÇMEN VAR?
Almanya: 1 milyon 501 bin 152
ABD: 134 bin 246
Arnavutluk: 1416
Avustralya: 53 bin 902
Avusturya: 111 bin 659
Azerbaycan: 11 bin 36
Bahreyn: 1359
Belarus: 643
Belçika: 153 bin 443
Birleşik Arap Emirlikleri: 12 bin 757
Bosna Hersek: 2 bin 946
Brezilya : 581
Bulgaristan: 6 bin 391
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı: 127 bin 281
Cezayir: 2 bin 280
Çek Cumhuriyeti: 3 bin 18
Çin: 4 bin 337
Danimarka: 36 bin 725
Estonya: 776
Fas: 685
Finlandiya: 6 bin 791
Fransa: 397 bin 086
Güney Afrika: 1561
Gürcistan: 2 bin 306
Hollanda: 286 bin 753
Irak: 5 bin 738
İran: 1592
İrlanda: 6 bin 770
İspanya: 7 bin 430
İsrail: 5 bin 088
İsveç: 42 bin 773
İsviçre: 105 bin 820
İtalya: 20 bin 148
Japonya: 5 bin 672
Kanada: 40 bin 418
Karadağ: 1704
Katar: 10 bin 868
Kazakistan: 6 bin 101
Kırgız Cumhuriyeti: 3 bin 118
Kore: 866
Kosova: 2 bin 192
Kuveyt: 4 bin 725
KKTC: 140 bin 111
Kuzey Makedonya: 4 bin 107
Libya: 1132
Litvanya: 795
Lübnan: 8 bin 325
Lüksemburg: 1507
Macaristan: 3 bin 887
Malezya: 711
Malta: 2 bin 808
Mısır: 2 bin 327
Moldova: 861
Nijerya: 584
Norveç: 10 bin 391
Özbekistan: 3 bin 182
Pakistan: 1233
Polonya: 10 bin 457
Portekiz: 1484
Romanya: 10 bin 172
Rusya: 14 bin 357
Sırbistan: 2 bin 311
Singapur: 1020
Slovak Cumhuriyeti: 642
Suudi Arabistan: 23 bin 005
Tanzanya: 865
Tayland: 1278
Türkmenistan: 635
Ukrayna: 2 bin 608
Umman Sultanlığı: 1395
Ürdün: 3 bin 030
Yeni Zelanda: 1115
Yunanistan: 11 bin 714