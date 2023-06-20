Kapıkule Sınır Kapısında 15 kilo altın ele geçirildi - Haberler

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü(KOM) ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri Sakarya'da ortak operasyon düzenledi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Sakarya merkez ile Adapazarı, Erenler, Sapanca, Geyve ve Taraklı ilçelerindeki yasa dışı silah imalathanesine çevrilen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek, mühimmat ve yasa dışı silah ticaretinden elde edildiği tespit edilen 248 bin 950 TL ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar.