Kapıkule Sınır Kapısında 15 kilo altın ele geçirildi - Haberler
Edirne Kapıkule Sınır kapısında 15 kilo altın ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
15 KİLO ALTIN ELE GEÇİRİLDİ
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapan bir otomobilden şüphelenmeleri üzerine durdurarak, arama yaptı.
Aramada, 50, 100, 250 ve 1000 gramlık külçeler halinde gümrük kaçağı 15 kilo altın ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.