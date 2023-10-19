Dünyaca ünlü Fransız golcü Karim Benzema, Gazze ile ilgili yaptığı paylaşım sonrası Fransa tarafından şok bir suçlama ile karşı karşıya kaldı. İsrail'in Gazze saldırıları devam ederken, yıldız isim Benzema, İsraili kınayan bir paylaşım yapmıştı. Dünyaca ünlü Fransız golcü Karim Benzema, Fransız İçişleri Bakanlığı'nın 'terör örgütüyle bağlantısı var' suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

KARİM BENZEMA'NIN FİLİSTİN PAYLAŞIMI

İsrail- Filistin çatışması devam ederken, Benzema, X sosyal medya hesabından Gazzeliler için destek mesajı paylaştı.

Cezayir asıllı Fransız futbolcu, "Tüm dualarımız bir kez daha kadınlar ve çocukları ayırt etmeyen haksız bombalamaların kurbanı olan tüm Gazze sakinleri için." ifadelerini kullandı.





Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023





BENZAMA'YA TERÖRİST SUÇLAMASI

Bu açıklama üzerine Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cnews Network canlı yayınında, "Karim Benzema'nın, Müslüman Kardeşler örgütü ile kötü şöhretli bağlantıları var. Bu grup Avrupa'da terörist olarak adlandırılıyor." dedi.

VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILACAK MI?

Fransız milletvekili Valerie Bouay ise Benzema'nın Fransız vatandaşlığından çıkarılması yönünde çağrıda bulundu.

KARİM BENZAMA KİMDİR, NERELİDİR?

Karim Mostafa Benzema (19 Aralık 1987, Lyon, Fransa) Cezayir asıllı, Fransız futbolcudur. Real Madrid takımında forma giymektedir.

Futbola doğup büyüdüğü Lyon şehrinde bölgesel bir takım olan Bron Terraillon' da başlamış,

1996 yılında şehrin en büyük takımlarından Lyon'un çatısı altında genç kulüp akademisine katılmıştır. İlk profesyonel maçına 2004-05 sezonunda çıkmıştır. Kulübüyle dört yıl üst üste şampiyonluk sevinci yaşamıştır. Fransa Ligue 1'in 2007-2008 sezonunda gol kralı olmuştur.

2009 yılının Temmuz ayında 35 milyon avro karşılığında Real Madrid'a transfer olmuştur. Bu takımda çıktığı 58 maçta 18 gole imza atan futbolcu, ayrıca 8 Aralık 2010 tarihinde Santiago Bernabéu Stadyumu'unda ki UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Auxerre'i karşı 4-0 yenerken, attığı 3 golle yıldızlaşmıştır.

Cezayir asıllı olmasına rağmen doğduğu ülkenin takımı olan Fransa'yı seçmiştir. Benzema, Fransa U-17, Fransa U-18, Fransa U-19, Fransa U21 olmak üzere alt kategorilerde de Fransa millî takım formasını terletmiş ve 2007 yılından itibaren de Fransa A Millî takım'a seçilmiştir.

İlk kez 2007 yılında forma giymeye başladığı Fransa A Millî Takımı ile 2008 ile 2012'de Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2014 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer almıştır. 2007-2015 yılları arasında, Fransa millî takım formasıyla 77 maçta 25 gol atmıştır. Tüm kategorilerde ise toplamda 112 kez Fransa millî takım forması giyip bu maçlarda 45 gol atmayı başarmıştır.







