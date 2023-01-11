Özgün Karnabahar püresi nasıl yapılır?
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Karnabahar püresi nasıl yapılır?

Karnabahar püresi, kışın en faydalı sebzelerinden birisi olan karnabaharın belki de en güzel hallerinden bir tanesi. Etin, tavuğun veya balığın yanına alternatif güzel bir sebze tarifi arayanlar için karnabahar püresi iyi bir seçenek. Peki, karnabahar püresi nasıl yapılır? İşte kıvamı ve lezzeti ile kusursuz karnabahar püresi tarifinin yapılışı...

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Karnabahar püresi tarifi, yapılışı- Karnabahar tarifleri- Yemek tarifleri
Karnabahar püresi tarifi

İsterseniz tek başına keyifle tüketebileceğiniz isterseniz de ana yemeklerin yanında eşlikçi olarak tüketebileceğiniz bir önerimiz var; karnabahar püresi! Sizler de karnabahar püresi tarifini evinizde deneyebilir ve deneyimlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

KARNABAHAR PÜRESİ TARİFİ

Malzemeler

1 orta boy karnabahar

2 yemek kaşığı tereyağı

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı süt

1/4 bardak parmesan rendesi

1/4 çay kaşığı tuz

1/8 yemek kaşığı karabiber

Karnabahar Püresi Nasıl Yapılır?

Karnabaharı çiçeklerine ayırıp suyuna biraz tuz atarak 15 dakika kadar haşlayın. Karnabaharlar yeterince yumuşadığında süzün.

Bir yandan tereyağını orta ateşte eritin. 4 parçaya kestiğiniz sarımsakları tereyağında 2 dakika kavurun.

Karnabaharı mutfak robotuna alın. Sarımsakları tereyağıyla birlikte ekleyin.

Sütü, rendelenmiş peyniri, tuz ve karabiberi de ekledikten sonra pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin.

Sıcak servis edin. Servis sırasında üzerini frenk soğanı veya biberiye ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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