Karnabahar püresi nasıl yapılır? Karnabahar püresi, kışın en faydalı sebzelerinden birisi olan karnabaharın belki de en güzel hallerinden bir tanesi. Etin, tavuğun veya balığın yanına alternatif güzel bir sebze tarifi arayanlar için karnabahar püresi iyi bir seçenek. Peki, karnabahar püresi nasıl yapılır? İşte kıvamı ve lezzeti ile kusursuz karnabahar püresi tarifinin yapılışı...

Abone Ol