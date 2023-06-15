Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, yarın karne alarak yaz tatiline girecek. Karne günü 16 Haziran'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak kazandı. Yarın (16 Haziran Cuma günü) toplu taşıma ücretsiz mi? Karne günü otobüs, metro, metrobüs bedava mı olacak? İşte ayrıntılar...