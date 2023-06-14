Okulların kapanış tarihi, karnelerini almak için bekleyen yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, tatile çıkmak için gün sayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023 iş takvimini merak ediyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman alınacak?

KARNELER NE ZAMAN SAAT KAÇTA VERİLECEK?

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem karneleri, 20 Ocak Cuma günü okullarda yüz yüze olarak verilecek ancak karnesini almak için okula gidemeyen öğrenciler ve velileri de e-Okul sistemni üzerinden karneleri görüntüleyebilecek.

Okullarda karne törenlerinin resmi bir saati bulunmamakla birlikte pek çok okulda öğle saatlerine kadar tamamlanması bekleniyor.

E KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

e-Okul ekranına giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır.

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.

Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz.







