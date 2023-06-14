|
Özgün

Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?

2022-2023 eğitim öğretim yılının bitmesine çok az bir süre kaldı. “2023 karneler kaçta verilecek?” sorusu da binlerce öğrenci tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Karne heyecanı yaşayın öğrenciler, yaz tatili ile birlikte eğitime uzun bir ara verecek ve tatillerini yapacak. Peki, 17 Haziran Cuma günü karneler saat kaçta dağıtılacak?

10:11 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Karne günü

Karne günü

Okulların kapanış tarihi, karnelerini almak için bekleyen yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, tatile çıkmak için gün sayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023 iş takvimini merak ediyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman alınacak?

KARNELER NE ZAMAN SAAT KAÇTA VERİLECEK?

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem karneleri, 20 Ocak Cuma günü okullarda yüz yüze olarak verilecek ancak karnesini almak için okula gidemeyen öğrenciler ve velileri de e-Okul sistemni üzerinden karneleri görüntüleyebilecek.

Okullarda karne törenlerinin resmi bir saati bulunmamakla birlikte pek çok okulda öğle saatlerine kadar tamamlanması bekleniyor.

E KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

e-Okul ekranına giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır.

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.

Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz.



#karne
#karne günü
#okul
#meb
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı 19 Haziran'da gerçekleşecek