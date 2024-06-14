Karneler saat kaçta verilecek 2024? Karneler öğleden önce mi, sonra mı verilecek? İlkokul, ortaokul, lise...

"Karneler saat kaçta verilecek 2024? Karneler öğleden önce mi, sonra mı verilecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim alan 20 milyondan fazla öğrenci ile 1,2 milyona yakın öğretmen, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 11 Eylül 2023'te ders başı yapmıştı. Bu yıl 5 Şubat Pazartesi günü başlayan ikinci dönemin tamamlanmasına kısa süre kala karne günü heyecanı da başladı.

2024 KARNELER BASILDI MI, NE ZAMAN BASILACAK?

2023-2024 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Milyonlarca öğrenci karnesini aldıktan sonra yaz tatiline başlayacak. Karne basım süreci, son hafta tamamlanmakta olup sistem kapatılmaktadır.

Karne basımı, karnelerin verileceği güne kadar devam etse de genellikle o haftanın pazartesi ve salı günü tamamlanmaktadır.

KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ALINACAK?

İkinci dönem, 14 Haziran 2024 günü Cuma sona erecek. Karnelerin basıldığı tarihe göre öğrenciler, öğretmenlerin kanaat notları noktasında yapacağı değerlendirmeleri sorgulayabilecekler.