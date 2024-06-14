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Karneler saat kaçta verilecek 2024? Karneler öğleden önce mi, sonra mı verilecek? İlkokul, ortaokul, lise...

"Karneler saat kaçta verilecek 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Karnelerin saat kaçta dağıtılacağı, 20 milyondan fazla öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, son ders zilinin ardından karnelerini alarak yaz tatiline girecekler. 5 Şubat'ta başlayan ikinci dönem 14 Haziran'da sona erecek ve öğrenciler okullarda düzenlenen küçük törenlerin ardından karnelerini alacak. Eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atmak için sabırsızlanan öğrenciler, cuma günü karnelerin dağıtım saatine odaklanmış durumda. Okullarda karne dağıtımı ise sabah ve öğle saatlerinde iki aşamalı olarak yapılacak.

11:05 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Karneler saat kaçta verilecek 2024?
Karneler saat kaçta verilecek 2024?

"Karneler saat kaçta verilecek 2024? Karneler öğleden önce mi, sonra mı verilecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim alan 20 milyondan fazla öğrenci ile 1,2 milyona yakın öğretmen, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 11 Eylül 2023'te ders başı yapmıştı. Bu yıl 5 Şubat Pazartesi günü başlayan ikinci dönemin tamamlanmasına kısa süre kala karne günü heyecanı da başladı.

2024 KARNELER BASILDI MI, NE ZAMAN BASILACAK?

2023-2024 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Milyonlarca öğrenci karnesini aldıktan sonra yaz tatiline başlayacak. Karne basım süreci, son hafta tamamlanmakta olup sistem kapatılmaktadır.

Karne basımı, karnelerin verileceği güne kadar devam etse de genellikle o haftanın pazartesi ve salı günü tamamlanmaktadır.

KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ALINACAK?

İkinci dönem, 14 Haziran 2024 günü Cuma sona erecek. Karnelerin basıldığı tarihe göre öğrenciler, öğretmenlerin kanaat notları noktasında yapacağı değerlendirmeleri sorgulayabilecekler.

Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler.

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