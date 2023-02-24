Kars - Erzurum - Ardahan - Ağrı ve Erzincan 5 günlük hava durumu

Artvin ve Giresun'da kar nedeniyle 94 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre Artvinde, Şavşat'ta 23, Yusufeli'nde 8, Ardanuç'ta 7 ve Borçka ilçesinde 2 olmak üzere 40 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Giresun’da ise Alucra'da 38, Çamoluk'ta 9 ve Şebinkarahisar ilçesinde 7 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Artvin ve Giresun 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.