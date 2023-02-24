Kars - Erzurum - Ardahan - Ağrı ve Erzincan 5 günlük hava durumu
Doğu Anadolu Bölgesinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altından 12 dereceyle Kars'ta kaydedildi.
KARS 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
KARS 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
ERZURUM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
ERZURUM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
ARDAHAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
ARDAHAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
AĞRI 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
AĞRI 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
ERZİNCAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
ERZİNCAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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2 saat önce
Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık eksi 12 derece ile Kars'ta ölçüldü
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