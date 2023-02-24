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Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık eksi 12 derece ile Kars'ta ölçüldü

Kar yağışı sonrası soğuk havanın etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi’nde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 12, Erzurum'da 10, Ardahan'da 9, Ağrı'da 6 ve Erzincan'da 3 derece ölçüldü. Kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 145, Palandöken 2'de 51, Sarıkamış'ta ise 55 santimetre oldu. Kars, Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Erzincan 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

12:32 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kars - Erzurum - Ardahan - Ağrı ve Erzincan 5 günlük hava durumu

Kars - Erzurum - Ardahan - Ağrı ve Erzincan 5 günlük hava durumu

Doğu Anadolu Bölgesinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altından 12 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

KARS 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kars 5 günlük hava durumu için

ERZURUM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Erzurum 5 günlük hava durumu için

ARDAHAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Ardahan 5 günlük hava durumu için

AĞRI 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Ağrı 5 günlük hava durumu için

ERZİNCAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Erzincan 5 günlük hava durumu için


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#Ağrı
#Ardahan
#kar
#kış
#meteoroloji
#hava durumu
2 saat önce
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Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık eksi 12 derece ile Kars'ta ölçüldü
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