Kars seçim sonuçları
Kars seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları yoğun olarak araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili genel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Siyasi partiler de milletvekili seçim listelerini teslim etti. 2023 seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. İşte Kars seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.
AK PARTİ KARS 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. ADEM ÇALKIN
2. YUNUS KILIÇ
3. SERKANT AYKUL
MHP KARS 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. TANER GÖKÇEK
2. UĞUR BOY
3. HALİL KEREM AYDIN
CHP KARS 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. İNAN AKGÜN ALP
2. ONUR ULUDAŞDEMİR
3. EVREN YERDELEN
İYİ PARTİ KARS 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. ALPASLAN YÜCE
2. AYTAÇ ERMAN KESGİN
3. AYŞE TARLAK YILMAZ
YEŞİL SOL PARTİ KARS 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT
2. GÜLCAN ALP
3. SERTAÇ ÇELİKKALELİ
2023 seçimleri Denizli seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 Denizli cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları bu sayfada yer alacaktır.
Kars Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Kars cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 44.1’ini alırken, Selahattin Demirtaş Kars Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 27.2’sini aldı. Muharrem İnce ise oyların yüzde 22.4’ünü, Meral Akşener oyların yüze 5,6, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.
Kars milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Kars milletvekili seçim sonuçları: Cumhur İttifakı Kars oy oranı % 45 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Kars’ta Millet İttifakı ise oyların yüzde 22,4’ünü aldı. Kars’ta HDP 1 milletvekili çıkardı.
Kars’ta hangi parti ne kadar oy aldı? Kars’ta hangi parti kazandı?
AK Parti % 37,9
HDP % 31,9
CHP % 14,3
İYİ Parti % 7,4
MHP % 7,2
Kars yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
Kars yerel seçim sonuçları: HDP’nin Kars Belediye başkan adayı Ayhan Bilgen oyların % 29,58’ini alırken, MHP adayı Çetin Nazik ise oyların % 26,57’sini aldı.
Kars İl Genel Meclisi seçim sonuçları (2019)
AK Parti % 30,89
HDP % 26,18
MHP % 18,27
CHP % 15,32
DSP % 4,55