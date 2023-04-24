|
Reklam
Reklam
Özgün

Kars seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

Kars seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, milletvekili anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Kars, Meclis’e 3 milletvekili göndermektedir. Peki Kars Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Kars milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı, Kars belediyesi kimde, hangi partide? İşte Kars seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

14:13 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kars seçim sonuçları

Kars seçim sonuçları

Kars seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları yoğun olarak araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili genel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Siyasi partiler de milletvekili seçim listelerini teslim etti. 2023 seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. İşte Kars seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.

AK PARTİ KARS 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. ADEM ÇALKIN

2. YUNUS KILIÇ

3. SERKANT AYKUL

MHP KARS 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. TANER GÖKÇEK

2. UĞUR BOY

3. HALİL KEREM AYDIN

CHP KARS 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. İNAN AKGÜN ALP

2. ONUR ULUDAŞDEMİR

3. EVREN YERDELEN

İYİ PARTİ KARS 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. ALPASLAN YÜCE

2. AYTAÇ ERMAN KESGİN

3. AYŞE TARLAK YILMAZ

YEŞİL SOL PARTİ KARS 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT

2. GÜLCAN ALP

3. SERTAÇ ÇELİKKALELİ

2023 seçimleri Denizli seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Denizli cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları bu sayfada yer alacaktır.

Kars Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Kars cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 44.1’ini alırken, Selahattin Demirtaş Kars Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 27.2’sini aldı. Muharrem İnce ise oyların yüzde 22.4’ünü, Meral Akşener oyların yüze 5,6, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.

Kars milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Kars milletvekili seçim sonuçları: Cumhur İttifakı Kars oy oranı % 45 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Kars’ta Millet İttifakı ise oyların yüzde 22,4’ünü aldı. Kars’ta HDP 1 milletvekili çıkardı.

Kars’ta hangi parti ne kadar oy aldı? Kars’ta hangi parti kazandı?

AK Parti % 37,9

HDP % 31,9

CHP % 14,3

İYİ Parti % 7,4

MHP % 7,2

Kars yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

Kars yerel seçim sonuçları: HDP’nin Kars Belediye başkan adayı Ayhan Bilgen oyların % 29,58’ini alırken, MHP adayı Çetin Nazik ise oyların % 26,57’sini aldı.

Kars İl Genel Meclisi seçim sonuçları (2019)

AK Parti % 30,89

HDP % 26,18

MHP % 18,27

CHP % 15,32

DSP % 4,55

AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları
AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları

14 Mayıs 2023 seçimleri için takvim işliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek. Seçime sayılı günler kala son anket sonuçları da ardı ardına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anketlere göre hem başkanlık hem Meclis seçimlerinde açık ara öndeyiz" dedi. Genar ve Areda Survey son seçim anketini paylaştı. Erdoğan ilk turda kazanıyor. Peki AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Erdoğan’ın oy oran nedir? Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ne kadar oy alıyor? İşte AK Parti’nin yaptırdığı anket sonuçları.


İzmir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim genel sonucu oy oranları
İzmir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim genel sonucu oy oranları

İzmir seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. 600 milletvekilinin Meclis’te yer alacağı oylamada yüzde 7 seçim barajını geçen siyasi parti adayları ile yeterli oy oranını elde eden bağımsız adaylar mecliste yer almaya hak kazanmakta. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan yarışacak. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ise AK Parti, MHP, BBP ve YRP “Cumhur İttifakı” altında, CHP, İYİ Parti, Saadet, Deva, Gelecek ve DP “Millet İttifakı” altında seçimlere girecek. Peki İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? İzmir milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı? İşte İzmir seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

İstanbul seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları
İstanbul seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

İstanbul seçim sonuçları, siyaset gündeminin en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul genel seçim sonuçları, diğer bir değişle İstanbul milletvekili seçim sonuçları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alacak İstanbul milletvekillerini belirlemek üzere, milletvekillerin hangi isimler olacağı ve hangi siyasi partiden Meclis’e gireceğini belirlemekte. İstanbul cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin başı olan cumhurbaşkanını seçmek için yapılmakta. Peki İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? İstanbul milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı? İşte İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.


#Kars
#Kars seçim sonuçları
#Kars milletvekili seçim sonuçları
#2023 seçim sonucu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.