Kars seçim sonuçları,

dahilinde açıklandı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı sona erdi. başladı. Kars’ta seçimin kazananının kim olacağı merak konusuydu. Kars seçim sonuçları belli oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı Kars seçim sonuçları,