Kars seçim sonuçları
Kars 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları
- Kars 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre % 54.6 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy alırken Kars Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan % 39,4 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Kars’ta aldığı oy oranı ise % 5.6 oldu.
Kars milletvekili seçim sonuçları 2023
- Kars 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre Yeşil Sol Parti oyların % 27.9’unu alırken AK Parti % 25.8 oranında oya sahip oldu. Kars’ta CHP % 16.5, İYİ Parti % 14.9, MHP % 9.7, Yeniden Refah Partisi % 2 oranında oy aldı.
Kars’ta kazanan milletvekilleri kim oldu?
- Gülüstan Kılıç Koçyiğit Yeşil Sol Parti
- Adem Çalkın AK Parti
- İnan Akgün Alp CHP
AK PARTİ KARS 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. ADEM ÇALKIN
2. YUNUS KILIÇ
3. SERKANT AYKUL
MHP KARS 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. TANER GÖKÇEK
2. UĞUR BOY
3. HALİL KEREM AYDIN
CHP KARS 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. İNAN AKGÜN ALP
2. ONUR ULUDAŞDEMİR
3. EVREN YERDELEN
İYİ PARTİ KARS 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. ALPASLAN YÜCE
2. AYTAÇ ERMAN KESGİN
3. AYŞE TARLAK YILMAZ
YEŞİL SOL PARTİ KARS 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT
2. GÜLCAN ALP
3. SERTAÇ ÇELİKKALELİ
2018 Kars Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Kars cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 44.1’ini alırken, Selahattin Demirtaş Kars Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 27.2’sini aldı. Muharrem İnce ise oyların yüzde 22.4’ünü, Meral Akşener oyların yüze 5,6, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.
2018 Kars milletvekili genel seçim sonuçları
2018 Kars'ta hangi parti ne kadar oy aldı?
- AK Parti % 37,9
- HDP % 31,9
- CHP % 14,3
- İYİ Parti % 7,4
- MHP % 7,2
2019 Kars yerel seçim sonuçları
Kars yerel seçim sonuçları: HDP’nin Kars Belediye başkan adayı Ayhan Bilgen oyların % 29,58’ini alırken, MHP adayı Çetin Nazik ise oyların % 26,57’sini aldı.
2019 Kars İl Genel Meclisi seçim sonuçları
- AK Parti % 30,89
- HDP % 26,18
- MHP % 18,27
- CHP % 15,32
- DSP % 4,55