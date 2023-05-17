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Kars seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

2023 Kars seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasının ardından belirlendi. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 185.196 seçmenin olduğu Kars’ta 722 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde kullanılan 147.339 oyun 143.115’i geçerli sayıldı. Kars’ta seçime katılım oranı % 80,1 oldu. Seçim sonuçlarına göre Kars’ta kazanan 3 milletvekilinin hangi partiye gitti de belli oldu. Peki, 2023 seçimlerinde Kars'ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Kars milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Kars seçim sonuçlarına göre Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti oy oranları.

15:59 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kars seçim sonuçları

Kars seçim sonuçları

Kars seçim sonuçları,
dahilinde açıklandı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı sona erdi. başladı. Kars’ta seçimin kazananının kim olacağı merak konusuydu. Kars seçim sonuçları belli oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı Kars seçim sonuçları,
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Kars 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

  • Kars 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre % 54.6 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy alırken Kars Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan % 39,4 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Kars’ta aldığı oy oranı ise % 5.6 oldu.

Kars milletvekili seçim sonuçları 2023

  • Kars 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre Yeşil Sol Parti oyların % 27.9’unu alırken AK Parti % 25.8 oranında oya sahip oldu. Kars’ta CHP % 16.5, İYİ Parti % 14.9, MHP % 9.7, Yeniden Refah Partisi % 2 oranında oy aldı.

Kars’ta kazanan milletvekilleri kim oldu?

  1. Gülüstan Kılıç Koçyiğit Yeşil Sol Parti
  2. Adem Çalkın AK Parti
  3. İnan Akgün Alp CHP

AK PARTİ KARS 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. ADEM ÇALKIN

2. YUNUS KILIÇ

3. SERKANT AYKUL

MHP KARS 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. TANER GÖKÇEK

2. UĞUR BOY

3. HALİL KEREM AYDIN

CHP KARS 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. İNAN AKGÜN ALP

2. ONUR ULUDAŞDEMİR

3. EVREN YERDELEN

İYİ PARTİ KARS 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. ALPASLAN YÜCE

2. AYTAÇ ERMAN KESGİN

3. AYŞE TARLAK YILMAZ

YEŞİL SOL PARTİ KARS 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT

2. GÜLCAN ALP

3. SERTAÇ ÇELİKKALELİ

2018 Kars Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Kars cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 44.1’ini alırken, Selahattin Demirtaş Kars Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 27.2’sini aldı. Muharrem İnce ise oyların yüzde 22.4’ünü, Meral Akşener oyların yüze 5,6, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.

2018 Kars milletvekili genel seçim sonuçları

Kars milletvekili seçim sonuçları:
Kars oy oranı % 45 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Kars’ta Millet İttifakı ise oyların yüzde 22,4’ünü aldı. Kars’ta HDP 1 milletvekili çıkardı.

2018 Kars'ta hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. AK Parti % 37,9
  2. HDP % 31,9
  3. CHP % 14,3
  4. İYİ Parti % 7,4
  5. MHP % 7,2

2019 Kars yerel seçim sonuçları

Kars yerel seçim sonuçları: HDP’nin Kars Belediye başkan adayı Ayhan Bilgen oyların % 29,58’ini alırken, MHP adayı Çetin Nazik ise oyların % 26,57’sini aldı.

2019 Kars İl Genel Meclisi seçim sonuçları

  1. AK Parti % 30,89
  2. HDP % 26,18
  3. MHP % 18,27
  4. CHP % 15,32
  5. DSP % 4,55
AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları
AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları

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İstanbul seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

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