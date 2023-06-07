|
Özgün

Boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı eve kurşun yağdırdı

Kars’ta boşanma aşamasındaki eşinin anne ve babasıyla kaldığı evi 2 kez kurşunlayan, birkaç gün sonra da çevrede önlem alan polise ateş açan M.K. (31), tutuklandı. 50'nin üzerinde suç kaydı olduğu belirlenen M.K.'nin eve ateş ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

13:43 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı evi kurşunlayıp, polise de ateş açan şüpheli tutuklandı

Boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı evi kurşunlayıp, polise de ateş açan şüpheli tutuklandı

İstasyon Mahallesi Bahri Dağdaş Caddesi'nde M.K., 24 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinin kaldığı eve ateş edip kaçtı. Ailenin şikayeti üzerine polis, evin çevresinde önlem aldı. M.K., önceki akşam yine evin önüne geldi.

M.K. bu kez de önlem alan polislere ateş ederek kaçtı. Mermisi biten M.K., yapılan takiple Faikbey Caddesi'nde polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan M.K., gözaltına alındı.

50'nin üzerinde suç kaydı bulunan M.K.’nin, 2021 yılında da polise silahla ateş etme olayına karıştığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu arada M.K.'nin eşinin ailesiyle kaldığı eve ateş ettiği anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.



#kars
#haberler
#yerel haberler
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Şampiyonlar Ligi final maçında depremzedeler için anlamlı kampanya