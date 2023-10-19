Bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyenler 2024 bedelli askerlik başvuru ücretleri merak ediyor. 2023 yılı için bedelli askerlik ücreti 104.084,16 TL olarak belirlenmişti. 2024 yılı için bedelli askerlik ücretinin, enflasyon oranı ile yeniden belirleniyor. Peki, 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...