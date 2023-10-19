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Askerlik yerleri ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2023 Kasım celp yerleri sorgulama

Askerlik yerleri sorgulama ekranı e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri ve bedelli askerlik sevk takvimi Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden paylaşıldı. 31 Ağustos 2023 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapanlar, T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifreleri ile e-Devlet üzerinden kasım celbi askerlik yerlerini öğrenebilecekler. Peki, Kasım ayı askerlik yerleri ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2023 Kasım celp yerleri sorgulama

08:24 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Askerlik yerleri

Askerlik yerleri

Askerlik yerleri 2023 Kasım celbi için sorgulanıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü takvimine göre araştırmalar hız kazandı. Buna göre Ağustos ayı sonuna kadar celp tercih işlemlerini gerçekleştirenler askerlik sınıflandırma sonuçlarını bekliyor.

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yükümlü Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 09 Kasım 2023

Er (2'nci Grup) 07 Aralık 2023

Er (3'üncü Grup) 11 Ocak 2024

2023 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

e-Devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.

Sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır.

Sevk Tarihleri

02 Şubat 2023

02 Mart 2023

06 Nisan 2023

04 Mayıs 2023

31 Mayıs 2023

06 Temmuz 2023

10 Ağustos 2023

07 Eylül 2023

05 Ekim 2023

09 Kasım 2023

07 Aralık 2023

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.



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