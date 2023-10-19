Askerlik yerleri
Askerlik yerleri 2023 Kasım celbi için sorgulanıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü takvimine göre araştırmalar hız kazandı. Buna göre Ağustos ayı sonuna kadar celp tercih işlemlerini gerçekleştirenler askerlik sınıflandırma sonuçlarını bekliyor.
ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.
YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.
Yükümlü Sevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 09 Kasım 2023
Er (2'nci Grup) 07 Aralık 2023
Er (3'üncü Grup) 11 Ocak 2024
2023 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.
e-Devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.
Sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.
Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.
BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır.
Sevk Tarihleri
02 Şubat 2023
02 Mart 2023
06 Nisan 2023
04 Mayıs 2023
31 Mayıs 2023
06 Temmuz 2023
10 Ağustos 2023
07 Eylül 2023
05 Ekim 2023
09 Kasım 2023
07 Aralık 2023
Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.