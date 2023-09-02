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Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında farklı kazandı: 5-1 Özet

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Kasımpaşa evinde Trabzonspor’u konuk etti. Maç Trabzonspor’un 5-1’lik farklı üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 15’ Enis Destan, 28’ ve 64’ Enis Bardhi, 45’ Filip Benkovic, 82’ Göktan Gürpüz ve 85’ Claudio Winck’ten geldi. Trabzonspor ligde 2. galibiyetini elde ederek 6 puanla 3. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise ilk mağlubiyetini alarak 5 puanla 9. sırada yer aldı. Kasımpaşa - Trabzonspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize bakabilirsiniz.

09:52 . 2/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kasımpaşa 1-5 Trabzonspor Maç Özeti

Kasımpaşa 1-5 Trabzonspor Maç Özeti

Trabzonspor Trendyol Süper Lig 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Bordo-mavililer maçtan 5-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor 4 haftada 2 galibiyet 2 mağlubiyet alarak 6 puanla 3.sırada yer aldı. Kasımpaşa - Trabzonspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

Kasımpaşa - Trabzonspor maç özetini izlemek için

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 4. HAFTA FİKSTÜRÜ



#Trendyol Süper Lig
#Kasımpaşa
#Trabzonspor
#4. hafta
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