Kasımpaşa 1-5 Trabzonspor Maç Özeti
Trabzonspor Trendyol Süper Lig 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Bordo-mavililer maçtan 5-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor 4 haftada 2 galibiyet 2 mağlubiyet alarak 6 puanla 3.sırada yer aldı. Kasımpaşa - Trabzonspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR CANLI SKOR
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR CANLI SKOR
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 4. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG 4. HAFTA FİKSTÜRÜ
#Trendyol Süper Lig
#Kasımpaşa
#Trabzonspor
#4. hafta
1 saat önce