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Kayseri’de gizli buzlanma ve sis kazalara neden oldu

Kayseri’nin Develi ve Tomarza ilçelerinde sabah erken saatlerde etkili olan sis ve gizli buz, kazalara neden oldu. Develi - Soysallı yolu üzerinde kamyonet şarampole devrilirken, Kayseri - Pınarbaşı yolu üzerinde de çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü meydana gelebilecek sis ve pus olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kayseri 5 günlük hava durumu için haberimize göz atabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayseri 5 günlük hava durumu: buzlanma ve sis kazalara neden oldu
Kayseri 5 günlük hava durumu

Kayseri’nin Develi ve Tomarza ilçelerinde gizli buzlanma ve sis nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

ÇOK SAYIDA ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Sabah erken saatlerde etkili olan sis ve gizli buz, kazalara neden oldu. Develi ve Tomarza ilçelerinde çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Develi - Soysallı yolu üzerinde kamyonet şarampole devrilirken, Kayseri - Pınarbaşı yolu üzerinde de çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. Ekipler, kazalara müdahale ederken, karayolları ekipleri ise yolda tuzlama çalışması yaptı.

KAYSERİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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