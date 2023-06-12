Kayseri 5 günlük hava durumu: Sağanak yağış sonrası karayolu ulaşıma kapandı

Ankara'da etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlarında mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ekipleri ve vatandaşlarca kurtarıldı. Bir anda bastıran yağmurda ortaya bu görüntüler çıktı. İşte Ankara için anlık hava durumu, saatlik ve 5 günlük hava tahmini.