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Sağanak yağış Kayseri’de sele neden oldu

Kayseri’de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Özellikle Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçelerinde meydana gelen sel nedeniyle Kayseri-Niğde karayolu ulaşıma kapanırken, ekili araziler zarar gördü. Kayseri 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:01 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kayseri 5 günlük hava durumu: Sağanak yağış sonrası karayolu ulaşıma kapandı

Kayseri 5 günlük hava durumu: Sağanak yağış sonrası karayolu ulaşıma kapandı

Öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkili olan sağanak yağış, Kayseri’de hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından Yeşilhisar ilçesinde sel meydana gelirken Kayseri - Niğde karayolu da sular altında kaldı. Güvenlik nedeniyle karayolunda araçların geçişine izin verilmezken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

KAYSERİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kayseri 5 günlük hava durumun için

KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkili olan sağanak yağış, Kayseri’de hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından Yeşilhisar ilçesinde sel meydana gelirken Kayseri - Niğde karayolu da sular altında kaldı.

Güvenlik nedeniyle karayolunda araçların geçişine izin verilmezken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

EKİLİ ARAZİLER SULAR ALTINDA KALDI


Yahyalı ilçesine bağlı Karaköy’de de sel suları ekili araziler ve yollara zarar verdi. Dağlık alandan kopan sular kaya parçalarını da beraberinde getirirken, parke taşlarını da yerinden söktü. Bazı evleri de su bastığı mahallede sel suları ekili arazilere de zarar verdi.

Yahyalı Belediyesi ekipleri, zararın giderilmesi ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de incelemelerde bulunmak için bölgeye gitti.




#Kayseri hava durumu
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Sağanak yağış
#Yeşilhisar
#Yahyalı
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