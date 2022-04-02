Kayseri İmsakiye 2022: Kayseri İftar Vakti - Kayseri Sahur Vakti - Kayseri İmsak Vakti

KAYSERİ İMSAKİYE 2022 - Kayseri sahur ve iftar vakti belli oldu! Kayseri İmsakiye 2022 ile iftar saati, teravih namazı ve sahur vakti saat kaçta okunuyor?
KAYSERİ İMSAKİYESİ 2022
Kayseri İmsakiye Diyanet ile yayınlandı! Mübarek Ramazan ayına artık sayılı saatler kaldı. 2022 yılının ilk sahuru ve ilk orucu bugün idrak edilecek. Hal böyleyken, Kayseri iftar ve sahur vakitleri ilde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
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KAYSERİ 1 HAFTALIK İMSAKİYE (İMSAK VE İFTAR SAATLERİ) 2022
1. Gün | 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kayseri Sahur Vakti: 04:51
Kayseri İftar Vakti: 19:09
Kayseri Teravih Namazı Saati: 20:27
2. Gün | 3 Nisan 2022 Pazar
Sahur Saati (İmsak): 04:49
İftar Vakti (Akşam): 19:10
Teravih Namazı (Yatsı): 20:28
3. Gün | 4 Nisan 2022 Pazartesi
Sahur Saati (İmsak): 04:47
İftar Vakti (Akşam): 19:11
Teravih Namazı (Yatsı): 20:30
4. Gün | 5 Nisan 2022 Salı
Sahur Saati (İmsak): 04:46
İftar Vakti (Akşam): 19:12
Teravih Namazı (Yatsı): 20:31
5. Gün | 6 Nisan 2022 Çarşamba
Sahur Saati (İmsak): 04:44
İftar Vakti (Akşam): 19:13
Teravih Namazı (Yatsı): 20:32
6. Gün | 7 Nisan 2022 Perşembe
Sahur Saati (İmsak): 04:42
İftar Vakti (Akşam): 19:13
Teravih Namazı (Yatsı): 20:33
7. Gün | 8 Nisan 2022 Cuma
Sahur Saati (İmsak): 04:40
İftar Vakti (Akşam): 19:14
Teravih Namazı (Yatsı): 20:34