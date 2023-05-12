Kayseri Sarıoğlan seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonrası belli olacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve saat 18.00’de YSK tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve Milletvekili seçim sonuçları 2023 açıklanacak. Sarıoğlan Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ATA İttifakı’nın oy oranları güncel olarak Yeni Şafak’ta yer alacak. İşte 2023 Kayseri Sarıoğlan ittifak seçim sonuçları , partilerin oy oranları.

Kayseri Sarıoğlan Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

24 Haziran 2018 yurtdışı seçim sonuçları

24 Haziran seçimlerinde 6 aday cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı oyların yüzde 59,4’ü alarak önemli bir avantaj sağladı. Muharrem İnce ise yüzde 25,8’de kaldı. Selahattin Demirtaş yurt dışı oyların yüzde 11,1’i alırken Meral Akşener yüzde 3 oy alabildi. Temel Karamollaoğlu yüzde 0,6’da, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2’de kaldı.

Tüm sandık sonuç tutanakları kimlere veriliyor?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını, her türlü güvenlik tedbirini aldıklarını bildirdi. Seçimin temel belgesinin sandık sonuç tutanağı olduğuna işaret eden Ahmet Yener, sandık kurullarında siyası partili üyelerin de bulunduğunu, tutanakların tüm sandık kurulu üyelerince ıslak imza altına alındığını vurguladı.

Kayseri Sarıoğlan ilçesi hakkında genel bilgiler

Kayseri'nin ilçelerinden biri olan Sarıoğlan, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir yerleşim yeridir. İl merkezine yaklaşık 30 km uzaklıkta bulunan Sarıoğlan, coğrafi konumuyla da önemli bir konuma sahiptir.

Sarıoğlan ilçesi, Kayseri'nin tarihi geçmişinde önemli bir yere sahiptir. İlçenin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemine kadar uzanmaktadır. Roma İmparatorluğu döneminde bugünkü Sarıoğlan sınırları içindeki bölge, önemli bir ticaret merkeziydi. İpek Yolu güzergahında yer alan bölge, ticaretin yanı sıra askeri açıdan da önemli bir konuma sahipti. İslam döneminde bölge, Abbasi Halifeliği'nin hakimiyetine girmiştir. Selçuklu döneminde de bölgenin önemi devam etmiş, bu dönemde de önemli bir ticaret merkezi olarak anılmıştır.

Sarıoğlan ilçesi, Kayseri'nin güneybatısında yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 953 km²'dir. İlçe genelinde dağlık alanlar hakimdir. İlçenin doğusunda Aladağlar, batısında ise Hasan Dağı yer almaktadır. İlçe sınırları içinde ayrıca Göksu Nehri de yer almaktadır. Mahalleler

Sarıoğlan ilçesi, toplam 21 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Akbaş, Akçalı, Akköy, Asarcık, Belen, Büyükkayacık, Çaltı, Çevreli, Düzköy, Elagözü, Karakışla, Kavak, Kılıçlı, Kiremitli, Kozluk, Küçükkayacık, Malaklar, Mezit, Ortaköy, Sarıoğlan Merkez ve Üzümlü.

Sarıoğlan ilçesi, son yıllarda hızlı bir nüfus artışı yaşamaktadır. 2000 yılında 16.311 olan nüfus, 2019 yılında 25.249'a yükselmiştir. İlçe nüfusunun %50,5'i erkek, %49,5'i ise kadınlardan oluşmaktadır. İlçe merkezi, nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerden biridir.







