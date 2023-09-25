Ekim’de açılacak Meclis, emeklilik hayatı için adımları peş peşe atacak. Bu kapsamda SGK Bağ-Kur prim eşitleme ile 9000 bin olan prim gün sayısı 7200’e düşecek. Bu da 5 yıl erken emeklilik anlamına gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs seçimlerinden önce esnafa erken emeklilik müjdesi vererek küçük esnafın prim ödeme gün sayısının düşürüleceğini ve SSK'lılarla eşitleneceğini ifade etmişti. Şimdi milyonlar yeni dönemde Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7 bin 200 güne inmesini bekliyor.

Bağ-Kur-SSK prim günü eşitlemesinden kimler yararlanacak?

Bu düzenlemeden tüm Bağ-Kur’luların faydalanamayacağının altını çizen Karakaş, “Özellikle Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı olanlar yani bakkal, kıraathane sahipleri, kasap, kuaför, ayakkabıcı gibi küçük esnaf diye tabir edilen kesim bu düzenlemeden faydalanacaktır. Ancak şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işveren sahiplerinin bu düzenlemeden faydalanamayacağını söyleyebiliriz” ifadelerini kulandı.

Karakaş, düzenlemeyle birlikte küçük esnafın 5 yıl daha erken emekli olacağını dile getirerek, ”Düzenlemenin avantajlarına da bakıldığı zaman, bir Bağ-Kur’lu erkek 9 bin prim günü ile emekli olurken, eşitleme yapılması halinde prim gün sayısı 7 bin 200 güne düşecektir. Yani 25 yıl boyunca prim ödemesi gerekirken, sadece 20 yıl prim ödemesi yeterli olacaktır. Burada bin 800 günlük bir avantajdan yararlanacaklar. Dolayısıyla Bağ-Kur’lunun 7 bin 200 prim günü varsa ve diğer şartları karşılıyorsa emekli olabilecektir” açıklamasında bulundu.

Bağ-Kur erken emeklilik şartları neler?

Prim eşitlemesinin olduğu gibi bütün Bağ-Kur’luların emekli olacağıyla ilgili kamuoyuna yanlış bir algı olduğundan bahseden Karakaş, sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ve gerekli koşulları sağlayan Bağ-Kur’luların erken emekli olacağını dile getirdi.

Karakaş, düzenlemenin yasalaşması halinde 7 bin 200 prim günü yatıran vatandaşların da geri ödeme alamayacağı bilgisini vererek, “Örneğin 8 bin, 8 bin 500 gibi olanlar 7 bin 200’den fazla olan primlerini geri almaları mümkün değil. SGK uygulamasında primlerin geri alınması ancak ve ancak askerlik borçlanması, yurt borçlanması söz konusu olunca yapılır” değerlendirmesinde bulundu.

Kimler 7200 prim günle emekli olacak?

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından çalışma hayatına dair farklı alanlarda da yenilikler yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda berber, kuaför, marangoz ve bakkal gibi meslek dallarının da arasında bulunduğu milyonlarca Bağ-kur’lu küçük esnafın emekliliği için gerekli olan prim gün sayısının SSK’lı çalışanlarla eşitlenecek iyi ifade edildi. Bu çalışma sayesinde Bağ-kur’lular 9.000 prim günü yerine 7.200 prim gününde emekli olabilecek. Yapılacak düzenleme ile iki sigorta kolu arasındaki 1.800 günlük süre farkı kaldırılacak ve emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenmiş olacak.