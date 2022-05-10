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Kira fiyatları neden artıyor: Ev kira fiyatları düşer mi?

Konutlara artan talep kira fiyatlarını artırıyor. Devam eden konut kiralarında artışların sebebi vatandaşları meraklandırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 34,46 oldu. Peki, kira fiyatları neden artıyor? Ev kira fiyatları düşer mi? İşte, bütün detaylar.

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Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Kira fiyatları neden artıyor: Ev kira fiyatları düşer mi?
Kira fiyatları neden artıyor: Ev kira fiyatları düşer mi?

Tüketicinin kira konutlarına artan talebi konut fiyatlarını artırdı. Büyük şehirlerde görülen fazla talebin nedenini vatandaşlar merak ediyor. Peki, kira fiyatları neden artıyor? Hangi semtte talep daha fazla? Ev kira fiyatları düşer mi? İşte, tüm detaylar haberimizde.

KİRA FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

İstanbul’da emlak ofislerinde kiralık ve satılık konut için yüksek fiyatlara rağmen yoğun talep oluşuyor. Emlakçılar yabancıların konutlara talebinin de konut fiyatlarını artırdığını söylüyor. Bunun yanında inşaat maliyetlerindeki artışlar ve konut stokunun yetersiz olması kira fiyatlarında artışa neden oluyor.

Kira artışlarının devam edeceğini ve büyük semtlere taleplerin arttığını belirten Emlakçı Orhan Çobanoğlu, Çok fazla yabancı talebi olduğu için insanlar ev bulmakta zorlanıyor, fiyatlarda buna doğru orantılı yükseliyor. Yabancılar genelde büyük şehirleri tercih ediyorlar.

EV KİRA FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Emlakçı Orhan Çobanoğlu; "Esenyurt, Bahçelievler, Büyükçekmece ve Beylikdüzü taraflarına talep fazla. Buradaki evlerde Arz ve talebe yetişilmiyor. Konut üretimi şuanda çok da düşük olduğundan fiyatlar normal olarak yükseldi. Konut yapım maliyetleri çok yükseldi. İnşaat sektörü duraksadı. Geçen sene ile kıyaslarsak yaklaşık yüzde 150 gibi bir maliyet artışı söyleyebiliriz. Geçen sene 18 lira olan çimento şuanda 70 lira. Bunu baz alırsak konut imalatı çok yükseldi. Kira artışlarının da devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

Vatandaşların kiralık ev bulmakta zorlandığını belirten Çobanoğlu, “Yeni binaların satılık talebi çok fazla. Kiralık dairelere baktığımızda ise satılığa olan talepten çok daha yüksek. Kentsel dönüşümler hızlanır ve fazlalaşırsa insanlar daha güzel ve yeni binalarda oturma fırsatı bulabilir. Bahçelievler’de bulunan dairelerin kirası 2 bin liradan başlıyor 14 bin liraya kadar var. Kira artışlarında 1’e 3 bir artış var. Olduğundan fazla kira artışı yapan ev sahipleri var. Bu durumda piyasanın düzenini bozuyor. Bunu gören diğer daire sahipleri de kiralar yükseldi benim dairemin de kirasını yükselteyim diyor ve sürekli anormal bir artış söz konusu oluyor” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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