Kayseri seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde il seçmeninin hangi adaya daha fazla oy vereceğini gösterecek. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 seçmen tercih yapacak. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 Türk vatandaşı oy verebilecek. Peki Kayseri seçim sonuçlarına göre Erdoğan ne kadar oy aldı? Kayseri milletvekili seçilenler kimler? İşte Kayseri Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları.