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Kırıkkale Cumhurbaşkanı seçimi oy oranları milletvekili seçim sonuçları

Kırıkkale Seçim sonuçları bu ilin seçmeni tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Kritik seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile Milletvekilleri belirlenecek. Kırıkkale milletvekili seçim sonuçları ile Meclis’e 10 vekil gönderecek. Peki Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Kırıkkale milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı, Kırıkkale Belediyesi kimde, hangi partide? İşte AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti (HDP) Kırıkkale seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

14:22 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kırıkkale seçim sonuçları

Kırıkkale seçim sonuçları

Kırıkkale seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Siyasi partiler de milletvekili seçim listelerini teslim etti. 2023 seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. İşte İşte Kırıkkale ilçe ilçe seçim sonuçları....

AK Parti Kırıkkale milletvekili adayları

1 MUSTAFA KAPLAN

2 ERGÜN TEKİN

3 MUHAMMET EMİN

Yeniden Refah Partisi Kırıkkale milletvekili adayları

1 ARİF ERDALF

2 FERHAT UYSAL

3 MEHMET PEKTAŞ

MHP Kırıkkale milletvekili adayları

1 HALİL ÖZTÜRK

2 MELİKE BORAN İSMAİLOĞULLARI

3 MENDERES ERAY

Millet Partisi Kırıkkale milletvekili adayları

1 HACI ÖMER ALGÜL

2 İSMAİL ÖZDEMİR

3 HASAN HÜSEYİN YİĞİT

Memleket Partisi Kırıkkale milletvekili adayları

1 ALİ AKKOYUN

2 MUSTAFA NECATİ ALTINOK

3 KÜBRA YAMAN

BBP Kırıkkale milletvekili adayları

1 MUSTAFA SU

2 MURAT GÜNEŞ

3 ALPER ZARARSIZ

CHP Kırıkkale milletvekili adayları

1 AHMET ÖNAL

2 ÖMER ELDEMİR

3 ÜMİT DUMAN

İYİ Parti Kırıkkale milletvekili adayları

1 BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK

2 ORHAN KILIÇ

3 SEVİM PEHLİVANLI

Zafer Partisi Kırıkkale milletvekili adayları

1 TUĞBA DEMİRBAĞ

2 MUHAMMED YASİR AKSU

3 YASEMİN POLATLI

14 Mayıs 2023 Kırıkkale Seçim Sonuçları

2023 Kırıkkale cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Kırıkkale milletvekilleri burada yer alacaktır.

Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 65’ini alırken, Muharrem İnce Kırıkkale Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 21,7’sini aldı. Merak Akşener yüzde 11,6, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 9,3’ünü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,1’ini aldı.

Kırıkkale milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Cumhur İttifakı Kırıkkale oy oranı % 67,9 olurken, AK Parti 1, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 30,1’ini alarak CHP 1 milletvekili çıkardı.

Kırıkkale’de hangi parti ne kadar oy aldı? Kırıkkale’de hangi parti kazandı?

  1. AK Parti % 43,7
  2. MHP % 24,2
  3. CHP % 15,3
  4. İYİ Parti % 13,7
  5. HDP % 1,6

Kırıkkale yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

AK Parti’nin Kırıkkale Belediye başkan adayı Mehmet Saygılı oyların % 42,03’ünü alırken, İYİ Parti adayı Mahir Yılmaz ise oyların % 31,72’sini aldı.

Kırıkkale İl Genel Meclisi seçim sonuçları

AK Parti % 39,98

MHP % 28,16

İYİ Parti % 16,89

CHP % 11,64

BBP % 1,23

KIRIKKALE’NİN İLÇELERİ NELER?

Kırıkkale’nin seçim sonuçlarını etkileyecek ilçeler şöyle: Merkez, Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt ve Yahşihan.

KIRIKKALE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

290 bini aşkın nüfusa sahip Kırıkkale nüfusu nedeniyle en fazla milletvekili çıkaracak illerden biri olacak. 2023 milletvekili seçimlerinde Kırıkkale’den tam 3 milletvekili çıkacak.

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#Kırıkkale milletvekili seçim sonuçları
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