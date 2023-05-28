2023 Yozgat seçim sonuçları sorgulanıyor. YSK yayın yasağını kaldırdı. Yozgat seçim sonuçları 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Genel Seçim sonuçları kapsamında açıklanıyor. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında geçen yarışta, Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı belli oluyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Peki, 2023 seçimlerinde Yozgat’ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Yozgat milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Yozgat seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.