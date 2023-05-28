Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları
Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi Kırıkkale sonuçları
2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kırıkkale’de % 59.7 Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verirken, Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na % 33.1 oranında oy verdi. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Kırıkkale oy oranı ise % 6.8 oldu.
Kırıkkale milletvekili seçim sonuçları 2023
2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre Kırıkkale’de AK Parti oyların % 35.7’sini alırken CHP Kırıkkale’de % 26.6 oranında oya sahip oldu. Kırıkkale’de MHP % 21.2, İYİ Parti % 10.1 oranında oy aldı.
Kırıkkale’de kazanan milletvekilleri kim oldu?
- Mustafa Kaplan - AK Parti
- Ahmet Önal - CHP
- Halil Öztürk - MHP
AK Parti Kırıkkale milletvekili adayları
1 MUSTAFA KAPLAN
2 ERGÜN TEKİN
3 MUHAMMET EMİN
Yeniden Refah Partisi Kırıkkale milletvekili adayları
1 ARİF ERDALF
2 FERHAT UYSAL
3 MEHMET PEKTAŞ
MHP Kırıkkale milletvekili adayları
1 HALİL ÖZTÜRK
2 MELİKE BORAN İSMAİLOĞULLARI
3 MENDERES ERAY
Millet Partisi Kırıkkale milletvekili adayları
1 HACI ÖMER ALGÜL
2 İSMAİL ÖZDEMİR
3 HASAN HÜSEYİN YİĞİT
Memleket Partisi Kırıkkale milletvekili adayları
1 ALİ AKKOYUN
2 MUSTAFA NECATİ ALTINOK
3 KÜBRA YAMAN
BBP Kırıkkale milletvekili adayları
1 MUSTAFA SU
2 MURAT GÜNEŞ
3 ALPER ZARARSIZ
CHP Kırıkkale milletvekili adayları
1 AHMET ÖNAL
2 ÖMER ELDEMİR
3 ÜMİT DUMAN
İYİ Parti Kırıkkale milletvekili adayları
1 BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK
2 ORHAN KILIÇ
3 SEVİM PEHLİVANLI
Zafer Partisi Kırıkkale milletvekili adayları
1 TUĞBA DEMİRBAĞ
2 MUHAMMED YASİR AKSU
3 YASEMİN POLATLI
2018 Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 65’ini alırken, Muharrem İnce Kırıkkale Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 21,7’sini aldı. Merak Akşener yüzde 11,6, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 9,3’ünü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,1’ini aldı.
2018 Kırıkkale milletvekili genel seçim sonuçları
Cumhur İttifakı Kırıkkale oy oranı % 67,9 olurken, AK Parti 1, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 30,1’ini alarak CHP 1 milletvekili çıkardı.
2018 Kırıkkale'de hangi parti ne kadar oy aldı?
- AK Parti % 43,7
- MHP % 24,2
- CHP % 15,3
- İYİ Parti % 13,7
- HDP % 1,6
Kırıkkale kaç milletvekili çıkarıyor?
2023 milletvekili seçimlerinde Kırıkkale’den tam 3 milletvekili çıkacak.
2019 Kırıkkale yerel seçim sonuçları
AK Parti’nin Kırıkkale Belediye başkan adayı Mehmet Saygılı oyların % 42,03’ünü alırken, İYİ Parti adayı Mahir Yılmaz ise oyların % 31,72’sini aldı.
2019 Kırıkkale İl Genel Meclisi seçim sonuçları
AK Parti % 39,98
MHP % 28,16
İYİ Parti % 16,89
CHP % 11,64
BBP % 1,23
Kırıkkale’nin ilçeleri hangileri?
Kırıkkale’nin seçim sonuçlarını etkileyecek ilçeler şöyle: Merkez, Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt ve Yahşihan.