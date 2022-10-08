Kerç Köprüsü'nün stratejik önemi nedir?

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan ve Kerç Boğazında yer alan Kırım Köprüsü'nde sabah saatlerinde büyük patlama meydana geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Mihail Podolyak, köprüdeki patlamayı "başlangıç" olarak yorumladı.

KIRIM KÖPRÜSÜ NEREDE?

Kırım Köprüsü Kerç Boğazı üzerinde Kırım'daki Kerç Yarımadası ile Krasnodar Krayı'ndaki Taman Yarımadası arasında bulunmaktadır.

KIRIM KÖPRÜSÜ KAÇ KM? NE KADARA MAL OLMUŞTUR?

Köprünün uzunluğu yaklaşık 19 kilometredir ve 3,6 milyar dolara mal olmuştur.

KIRIM KÖPRÜSÜNÜN ÖNEMİ VE ÖZELLİĞİ NEDİR?

> Kırım Köprüsü 19 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa’nın en uzun köprüsü olarak bilinmektedir. Kremlin, 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya anakarasına bağlama sözü vermişti. Bunun ardından yaklaşık 100 yıldır konuşulan köprü projesi hayata geçirilmişti.

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> ABD donanmasının yüksek lisans ve doktora eğitimi veren okulu Naval Postgraduate School'dan Jan Emmerich, Moskova'nın köprü sayesinde Kırım'daki stratejik kontrolünü güçlendirdiğini ve Kiev üzerinde sürekli ekonomik ve siyasi baskı uyguladığını savunuyor.

> Emmerich ayrıca uluslararası sulardan geçen Kerç Köprüsü'nün, Rusya'nın uluslararası hukuk ve anlaşmaları nasıl yorumladığını gösterdiğini yazdı. Emmerich'e göre köprü ayrıca "Rus büyüklüğünün dirilişini" simgeliyor ve Putin için bir anıt anlamına geliyor.