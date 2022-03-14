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Kırışıklığa iyi gelen doğal maske tarifleri nelerdir?

Yaşlanmak ve yaş almanın getirdiği izler birçok kişiyi korkutmuştur. Kaz ayaklarının oluşumu, derinin sarkması ve daha olgun bir ifadeye son vermek aslında bizim elimizde. Kırışıklık maskeleri nelerdir? İşte kırışıklığa iyi gelen evde yapabileceğiniz doğal maskeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kırışıklığa iyi gelen doğal maske tarifleri nelerdir?
​​​Kırışıklığa iyi gelen doğal maske tarifleri nelerdir?

Kırışıklık giderici ve kaz ayaklarına son veren doğal maske tarifleri ile cildinizi güzelleştirebilirsiniz. Evde bulunan malzemelerde yapabileceğiniz doğal maske tariflerini sizler için derledik. Kırışıklığa ne iyi gelir? Kırışıklığa iyi gelen doğal maske tarifleri nelerdir? İşte haberimizin sizlerle...

Kırışıklığa iyi gelen doğal maske tarifleri nelerdir?

  • 1) 1 adet yaş mayaya yarım çay bardağı ılık su ekleyerek krem kıvamına gelene kadar ezin. Ardından kırışıklıkların olduğu bölgeye yoğun bir şekilde sürün. Yaklaşık 30 dakika bekleyin ve soğuk su ile durulayın. Kırışıklıkları hafifleterek, cilt tonunu eşitler. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.
  • 2) 1 adet salatalığı ezerek suyunu çıkarın ve yarım çay bardağı süt ile karıştırın. Kırışıklıkların olduğu bölgeye pamuk ile tampon yapar şekilde sürün. Kuruduktan sonra aynı işlemi maske 3 kat olacak şekilde kurudukça tekrarlayın. Son katı uyguladıktan sonra 10 dakika bekleyin. Soğuk su ile durulayın. Bu maskeyi yüz, dekolte ve el bölgelerine rahatlıkla uygulayabilirsiniz.
  • 3) 1 çay bardağı yoğurt ve yarım adet limonun suyunu güzelce karıştırın. Hazırladığınız maskeyi cildinize uygulayarak 20 dakika bekletin. Ardından ılık suyla cildinizi temizleyin. Limon, C vitamini içeriğiyle kolajen üretimini destekleyecektir.
  • 4) Bir miktar süt ve yulaf ununu güzelce karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı, kırışıklıkların olduğu bölgelere uygulayın ve 20 dakika bekletin. Ardından ılık suyla durulayın.
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