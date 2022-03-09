​Cildinize iyi gelecek salatalık maske tarifleri

Cildinize iyi gelecek, E vitamini barındıran salatalık maskesi tariflerini sizler için derledik. Cildin kuruluğunu önleyen, nemlendirici etkisi bulunan salatalığın içerisine farklı doğal maddeler koyarak çeşitlendirebiliriz. Ortaya çıkan sonuç gerçekten mutlu edecek cinsten. İşte salatalık maske tarifleri...

Salatalık maske tarifi

1) Sivilcelere son veren salatalık maskesi

Malzemeler:

1 yemek kaşığı bal

1 adet salatalık

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

Uygulama:

Salatalığı soyun ve blender yardımı ile püre haline getirin.

Yulaf ezmesini de güzelce ezdikten sonra pürenin içine ilave edin.

Son olarak balı da karışıma ekleyerek bir krem elde edin.

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Hazırladığınız salatalık maskesini kuru cildinize uygulayın ve 15 dakika kadar cildinizde bekletin.

Bu maske ile sivilcelere elveda demek çok kolay olacak!

2)Kırışıklığa iyi gelen salatalık maske tarifi

Malzemeler:

1 adet salatalık

1 yemek kaşığı aloe vera jeli

Uygulama:

Cildinizde kırışıklıklara son vermek ve daha genç görünmek istediğinizde bu maskeyi uygulamalısınız.

Salatalığı püre haline getirin ve aloe vera jelini de püreye ekleyerek karıştırın.

Yaklaşık 30 dakika boyunca cildinizde bekleyen bu karışımı temizlemek için ılık su ile yüzünüzü yıkayabilirsiniz.

Haftada 2 defa uygulama sonucunda cildiniz daha genç görünüme kavuşacaktır.

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3) Arındırıcı etkiye sahip salatalık maske tarifi

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı esmer şeker

1 adet salatalık

1 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı bal

Uygulama:

Salatalığın kabuğunu soyun ve sonrasında püre kıvamına getirin.

Püre haline gelen salatalığın içine süt, bal ve şekeri ekleyin. Güzelce karıştırın.

Tüm malzemelerden elde ettiğiniz kremi cildinize uygulayın ve yaklaşık 15 dakika bekleyin.

Hazırladığınız krem cildinizi ölü deriden, kirden ve yağdan arındıracaktır.

Temizleme aşamasında soğuk sudan faydalanabilirsiniz.

Haftada 2 defa uygulama ile harika sonuçlar alacaksınız!

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4) Besleyici etkiye sahip salatalık maske tarifi

Malzemeler:

2 tatlı kaşığı yoğurt

2 adet salatalık

1 çay kaşığı zeytinyağı

Uygulama:

Salatalığın kabuğunu soyup rendeleyin. Zeytinyağını ve yoğurdu da rendelenmiş salatalığın üzerine ekleyin.

Hazırlanan karışımı yaklaşık 15 dakika kadar cildinizde bekletin.

Göz çevresine de sürebilirsiniz. Böylece göz çevresindeki hücreleri de yenileyecektir.

Maskeyi temizleme aşamasında ılık su kullanmanızda herhangi bir sakınca yoktur.

Bu maskeyi haftada 1 defa olacak şekilde uyguladığınızda, cildinizdeki ölü hücreler temizlenecek ve cildiniz nem kazanacaktır.

Yoğurt kuru ciltleri besler ve canlılık katar.

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Suna Dumankaya tarafından önerilen bu salatalık maskesi her cilt tipine uygundur. Güvenle uygulayabilirsiniz.

Maske cildimizde ne kadar beklemeli?

Maskeler cildimizde maximum 15 dk bekletilmeli. Özellik içerisinde asitli bir madde varsa ciltte tahrişe sebebiyet verebilir.

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