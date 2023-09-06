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Kırklareli’nde can kaybı 3’e yükseldi

Kırklareli’nde dün yaşanan sel felaketinde Longoz Ormanlarında bulunan bungalov evler sürüklenmişti. Bungalov evlerle beraber ormanlık alana vuran selle beraber çok sayıda tomrukta sürüklendi. Taşkın ve sel suları sonucu 2 kişi hayatını kaybederken bu sabah ekipler 1 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. İşte detaylar.

11:52 . 6/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kırklareli Haberleri

Kırklareli Haberleri

nde selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılırken kayıp 3 kişinin bulunması için aramalar sürüyor. Selle birlikte harekete geçen dev tomrukların bungalov evleri metrelere sürüklediği gözlendi. Detaylar haberimizde.

CAN KAYBI 3’E YÜKSELDİ

Kırklareli’nde dün yaşanan sel felaketinde Longoz Ormanlarında bulunan bungalov evler sürüklenmişti. Bungalov evlerle beraber ormanlık alana vuran selle beraber çok sayıda tomrukta sürüklendi.

Taşkın ve sel suları sonucu 2 kişi hayatını kaybederken bu sabah ekipler 1 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Kayıp 3 kişinin ise aranması sürüyor. Aramalar geceden sabah saatlerine kadar aralıksız sürerek aramaların 2. Gününde de ekipler ayakta, selde kaybolan 3 kişinin bulunması için canla başla çalışmalarına devam ediyor.

Dev tomruklar bungalov evleri metrelerce sürükledi

Bölgeye selle ve taşkınlarla beraber çok sayıda dev tomrukta sürüklendi. Tomrukların bungalov evleri metrelerce sürükledi ve yer yer evleri parçaladığı da gözlendi. Ekipleri sudaki arama ve çalışmalarının yanı sıra kayıp vatandaşların altında kalabileceği olasılığına karşı tomrukların aralarında da aramaların yoğunlaştığı gözlendi.



#Kırklareli
#sel
#Longoz Ormanları
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