nde selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılırken kayıp 3 kişinin bulunması için aramalar sürüyor. Selle birlikte harekete geçen dev tomrukların bungalov evleri metrelere sürüklediği gözlendi. Detaylar haberimizde.

nde selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılırken kayıp 3 kişinin bulunması için aramalar sürüyor. Selle birlikte harekete geçen dev tomrukların bungalov evleri metrelere sürüklediği gözlendi. Detaylar haberimizde.

Taşkın ve sel suları sonucu 2 kişi hayatını kaybederken bu sabah ekipler 1 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Kayıp 3 kişinin ise aranması sürüyor. Aramalar geceden sabah saatlerine kadar aralıksız sürerek aramaların 2. Gününde de ekipler ayakta, selde kaybolan 3 kişinin bulunması için canla başla çalışmalarına devam ediyor.