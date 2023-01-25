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Süper grip kış çaylarına olan ilgiyi arttırdı

Normal grip vakalarına göre etkisi 3-4 kat daha fazla süren ‘süper grip’ nedeniyle kış çaylarına olan ilgi arttı.Grip vakalarının sayısı ve etkisi geçen yıllara oranla oldukça arttı. Uzmanlar; bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde grip, Covid-19, beta virüsü, nezle ve soğuk algınlığı etkilerinin olması gerekenden daha uzun sürdüğünü ifade ederken, vatandaşlar da kendi bağışıklık sistemini güçlendirmek için çeşitli takviyelere yöneliyorlar.

15:55 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Süper grip

Süper grip

Mevsim geçişleri ve soğuk havalarda oldukça rağbet gören ıhlamurun yanı sıra kış çaylarına olan ilgide son dönemde oldukça arttı.

"Süper grip kış çaylarına olan ilgiyi arttırdı"

Grip vakalarında hastalık süresinin artması ile kış çaylarına olan ilginin arttığına değinen aktar Recai Doğanay, “Artık grip gibi vakalarında hastalık süresi 1 ay ya da daha fazla sürebiliyor. Uzmanlar bunu bağışıklık sisteminin zayıflamasına yoruyor. İnsanlar eskiden bol bol meyve kompostosu içerdi. Erik, armut, elma gibi meyvelerden hoşaf yapılırdı. Günümüzde ise artık yemeklerin yanında kola, gazoz gibi doğal olmayan içecekler tüketiliyor. Doktorlar, yanlış beslenmenin de insan sağlığını olumsuz etkilediğini ifade ediyor. Vatandaşlar artan vakalarla birlikte bağışık güçlendirici karışımlar ya da kış çaylarına yöneldiler. Bu dönemde en çok çam kozalağı özü şurubu satıyoruz. Yine kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamur oldukça fazla satılıyor. Kış çayı dediğimiz ıhlamurun içerisine zencefil, hatmi çiçeği, adaçayı, ebegümeci, keçi boynuzu, tarçın, karanfil katarak hazırlanan kış çaylarına da rağbet oldukça fazla. Yapraklı ıhlamurun kilosu 350, çiçek ıhlamurun kilosunu 500 TL’den satıyoruz. Ayrıca içerisinde 20’ye yakın kalem ürün olan 100 gramlık kış çayının paketini de 50 TL’den satıyoruz” dedi.

#süper grip
#grip
#soğuk algınlığı
#kış çayı
#ıhlamur
40 dakika önce
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Süper grip kış çaylarına olan ilgiyi arttırdı
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