Kıyamet alametleri nelerdir?

Kur’an-ı Kerim’de “kıyametin kopma zamanı” anlamında kırk yerde geçen sâat kelimesinin yer aldığı ayetlerde kıyametin mutlaka vuku bulacağı belirtilir. Onun kopuş zamanı yaklaşmış, alametleri ortaya çıkmış ve çıkmaya da devam ediyor. Kopacağı zamanın bilgisi sadece Allah nezdinde olan kıyametin alametlerine madde madde hep birlikte bakalım.
KIYAMET ALAMETLERİ NELER?
> İlmin ortadan kalkıp cehaletin yerleşmesi,
> Sarhoşluk veren içkilerin yaygınlaşması,
> Zinanın alenî hale gelmesi,
> Köle kadının efendisini doğurması,
> Çobanların zenginleşerek bina yapmakta yarışması,
> Zekât verilecek kimse bulunamayacak kadar servetin çoğalması,
> Aynı davayı güden iki büyük topluluğun birbiriyle savaşması,
> Adam öldürme olaylarının ve fitnelerin fazlalaşması,
> Elli kadına bir erkek düşecek şekilde kadın nüfusunun artması,
> Müslümanların kıldan ayakkabı giyen, küçük gözlü ve geniş yüzlü insan gruplarıyla savaşması,
> İnsanların hayatlarından bıkarak ölülere gıpta etmesi,
> Allah’ın elçisi olduğunu iddia eden otuza yakın yalancı deccâlin türemesi,
> Yeryüzünde Allah veya lâ ilâhe illallah diyen bir kimsenin kalmaması,
> Gece ile gündüzün birbirine eşit hale gelip kopuş zamanının yakınlaşması,
> Ye’cûc ve Me’cûc Seddi’nin açılması,
> (Suriye’de bulunan) Busrâ’daki develerin boyunlarını aydınlatacak bir ateşin Hicaz bölgesinden çıkması,
> Depremlerin sıklaşması,
> Güneşin batıdan doğması,
> Dâbbetü’l-arzın zuhur etmesi,
> Doğuda, batıda ve Arap yarımadasında kara parçalarının batması
(Buhârî, “Fiten”, 4-5, 22, 24, “ʿItḳ”, 8, “Cihâd”, 95, “Nikâḥ”, 110; Müslim, “ʿİlim”, 8-10; İbn Mâce, “Fiten”, 25-36; Tirmizî, “Fiten”, 35, 42-43)
KIYAMETİN ALAMETLERİ NASIL GELİŞECEK?
> Kur’an’ın önemi insanlar tarafından unutulacak,
> Namaz kılınmayacak,
> Emanete riayet edilmeyecek,
> Faiz helâl sayılacak,
> Seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak,
> Ebeveyne isyan edilip beyler hanımların emrine girecek,
> Toplumlar geçmişlerine lânet okuyacak,
> Akşam mümin olarak yatan kişi sabah kâfir olarak kalkacak,
> Yöneticiler insanlara zulmedecek,
> Şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek,
> Ticareti dürüst olmayan gruplar ele geçirecek,
> Mescidler süslenmekle birlikte ibadete önem verilmeyecek,
> Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecek,
> Kadınlar sosyal konum açısından ön plana çıkarılacak ve erkekler kadınlara benzemeye çalışacak,
> Açıklık yayılacak,
> Hayâsızlık çoğalacak,
> Cihad ve irşad faaliyetleri terkedilecek,
> Sadece din dışı ilimler öğrenilecek,
> Kader inkâr edilecek ve yıldız falına inanılacak,
> Liderliğe elverişli kimseler azalacak,
> Ani ölümler çoğalacak,
> Cahiller, aynı zamanda dürüst olmayan zâhid ve sûfîler türeyecek,
> Akrabalık bağları kesilecek,
> Yalancılar tasdik edilip doğru konuşanlara itibar edilmeyecek,
> Kitapların sayısı artacak,
> Yağmurlar ve yıldırımlar çoğalacak,
> Madenler yok olacak
(İbn Kesîr, I, 21, 178-179; Berzencî, s. 70-75; Hammûd b. Abdullah et-Tüveycirî, II, 78, 293; Yûsuf b. Abdullah el-Vâbil, s. 179-235)
Hadislerde belirtildiğine göre kıyametin kopuşu ansızın olacak, bu sırada alışveriş yapanlar işlerini bitiremeden, yemek yiyenler lokmasını ağzına götüremeden, havuz yaptıran kişi havuzuna giremeden ve devesinin sütünü sağan kimse bunu misafirine ikram edemeden kıyamet kopacaktır.
KIYAMET ALAMETLERİNİN KUR’AN-I KERİM’DE GEÇTİĞİ YERLER
> Ye’cûc ve Me’cûc’ün gelişinden (el-Enbiyâ 21/96),
Enbiyâ Suresi - 94-96 . Ayet Tefsiri için tıklayın
> Dâbbetü’l-arzın çıkışından (en-Neml 27/82),
Neml Suresi - 82 . Ayet Tefsiri için tıklayın
> Göğün insanları saracak bir duman (duhân) yayacağından (ed-Duhân 44/11-12)
Duhân Suresi - 10-16 . Ayet Tefsiri için tıklayın
Ayın yarılacağından (el-Kamer 54/1) bahsedilmiştir.
Kamer Suresi - 1 . Ayet Tefsiri