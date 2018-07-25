En güzel anlamlı erkek kız bebek isimleri

En güzel anlamlı erkek ve kız bebek isimleri bu yazımızda sizlerle paylaştık. Çocuklara koyduğumuz veya koyacağımız isimlerin anlamlarının, dinimize, örf ve âdetimize uygun olup olmadığını öğrenmek, uygun değilse, değiştirmek gerekir. Böylece isimlerin anlamlarını bilmek faydalı olur. Biz de en güzel ve anlamlı erkek çocuk isimleri haberimizde bebeğine isim arayışında olan ebeveynlere fikir verebilecek birbirinden güzel ve anlamlı isimlere yer verdik. İşte anlamlı güzel kız ve erkek bebek isimleri...

İSLAM'DA İSİM KOYMAK

“Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın.” (Ebu Davud, Edeb 69) Yeni doğan çocuğa isim koymak, bir şahsa, sırtında hayatı boyunca taşıyacağı bir anlam etiketi yüklemektir. Bu sebeple isim koymadan önce, İslâm’ın isim koyma konusundaki tavrını öğrenmek gerekir.

MÜSTEHAP (BEĞENİLEN, TAVSİYE EDİLEN, SEVAP KAZANDIRAN) İSİMLER

Söyleniş ve mâna güzelliği taşıyan, Allah dostlarını hatırlatan adlardır. Hz. Peygamber, Allah’a kulluğu ifade eden Abdullah ve Abdurrahman gibi isimlerin Cenâb-ı Hakk’ı memnun edeceğini söylemiş (bk. Buhârî, “Edeb”, 105-106; Müslim, “Âdâb”, 2), çocuklara peygamber adlarının verilmesini tavsiye etmiş (bk. Buhârî, “Edeb”, 109; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 61) ve kendi adının da -künyesiyle birlikte olmamak şartıyla- alınabileceğini ifade etmiştir (bk. Müslim, Âdâb”, 1). Onun bu tavsiyeleri müslümanlar arasında bu nevi isimlerin geniş çapta yayılmasını sağlamıştır. Türkler Hz. Peygamber’e karşı duydukları derin hürmet ve sevgi sebebiyle, onun adını aynen almayı bir nevi saygısızlık kabul etmişler ve Muhammed adını Mehmed şeklinde söylemeyi uygun görmüşlerdir. Yine ona nisbet edilen Ahmed, Mahmud, Hâmid ve Mustafa adlarının müslümanlar arasında çok yaygın olduğu bilinmektedir.

HARAM İSİMLER

Allah’tan başkasına kulluk mânası taşıyan isimleri ad olarak koymak haram sayılmıştır. İslâm’ın mukaddes saydığı şeylere kulluk mânası taşıyanlar da böyledir. Nitekim Hz. Peygamber, Abdülkâ‘be (Kâ‘be’nin kulu) adlı birinin ismini değiştirmiştir. Cenâb-ı Hakk’a mahsus olan isimlerin (bk. ESMÂ-İ HÜSNÂ), “abd” kelimesiyle birlikte olmayarak insanlar için kullanılması, zâhirî mânada da olsa tevhid inancını zedeler mahiyette görüldüğünden tasvip edilmemiştir. Arap olmayan müslümanların ve özellikle Türkler’in Raûf, Kadîr vb. isimleri kullanmaları, Abdürraûf, Abdülkadîr terkiplerini telaffuz etmenin güçlüğünden kaynaklanmış olmalıdır. Araplar’ın Abdullah yerine Abduh adını kullanmasına benzeyen bu isim kısaltması tevhid inancını zedeleyici bir mahiyet taşımaz.

EFENDİMİZ KÖTÜ MÂNÂYA GELEN İSİMLERİ DEĞİŞTİRİRDİ

Bir Hadis-i şerif”inde “Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın.” (Ebu Davud, Edeb 69) buyuran Peygamberimiz, çocuklara isim koyma konusunda çok titiz davranırdı. Bununla birlikte Rasulullah (s.a.v) sadece çocukların değil, büyük insanların ismiyle dahi ilgilenirdi.

Peygamber Efendimiz, kötü mânâya gelen yabancı isimleri iyi mânâya gelen Müslüman isimleriyle değiştirme örnekleri vermiştir. Mesela (Uzza putun kulu) manasına gelen (abdu’l-uzza)’yı, Allah’ın kulu manasına gelen (Abdullah) ile değiştirmiştir. Ateş parçası manasına gelen (cemre)’yi, güzel kız manasına gelen (cemile) ile, Harp ismini de Hasan’la düzeltti.

ERKEK BEBEK İSİMLERİ:

Ahmed

Abdulhamid

Kasım

Alpaslan

Ali

Talha

Salih

Müslim

Nureddin

Necmi

Eyyûb

Âbidin

Adem

Abdullah

Ömer

Osman

Muhammed

Adem

Zeyd

Muaz

Musab

Kenan

Yusuf

Fatih

Musa

İsa

Burak

Mustafa

Faruk

İsmail

Talha

Cafer

Bilal

Hasan

Hüseyin

Zübeyr

Sabit

Abdurrahman

Lokman

İdris

Mehmed

Vehbi

Yahya

Yakup

Yaser

Yasin

YavuzSelim

YunusEmre

Yunus

Yusuf

Zafer

Zâhid

Zaim

Zekai

Zekeriyya

Zeki

Zihni

Ziya

Ziyaeddin

Zübeyr

Zülfi

Zülkarneyn

KIZ İSİMLERİ

Aişe

Zeynep

Fatıma

Ümeyye

Havva

Asiye

Amine

Betül

Eslem

Seleme

Büşra

Kübra

Elif

Esma

Hatice

Merve

Meryem

Ravza

Müyesser

Rumeysa

Rüveyda

Şükran

Vuslat

Zehra

Züleyha

2016 YILINDA EN ÇOK VERİLEN ERKEK İSİMLERİ

ADNKS sonuçlarına göre, kız bebeklere verilen en popüler ilk 3 isim sıralamasında bir değişiklik olmadı. Bir önceki ADNKS sonuçlarında olduğu gibi Zeynep ismi ilk sırada yer alırken bunu Elif ve Hiranur isimleri izledi. Miray ismi 2014'te 8. sırada yer alırken, 2015 yılında 4. sıraya yükselerek ilk beş isim içine girdi. Ecrin ismi ise 5. sıradaki yerini korumaya devam etti.Kızlarda en çok tercih edilen ilk 10 bebek ismi listesinde, 2015'te en hızlı yükselişi gösteren isim 'Defne' oldu. Bir önceki sonuçlara göre 25. sırada bulunan Defne ismi, 9. sıraya yükselerek en popüler ilk 10 isim arasında yer aldı.

Erkeklerde en popüler yine 'Yusuf'

ADNKS 2015 sonuçlarına göre yeni doğan erkek bebeklerde en çok tercih edilen isim yine 'Yusuf' oldu. Bir önceki sonuçlara göre 6. sırada bulunan Eymen ismi 2. sıraya yükselirken, 3. sıradaki isim ise yine Mustafa oldu. Ömer ismi 4. sıradaki yerini korumaya devam ederken, 2014'te 2. sırada bulunan Berat isminin 5. sıraya gerilediği görüldü.Erkeklerde en çok tercih edilen ilk 10 bebek ismi listesinde, 2015'te en hızlı yükselişi gösteren isim 'Ayaz' oldu. Bir önceki sonuçlara göre 12. sırada bulunan Ayaz ismi, 7. sıraya yükselerek en popüler ilk 10 isim arasında yer aldı.

2018 YILINDA EN ÇOK VERİLEN İSİMLER: ZEYNEP VE YUSUF İLK SIRADA

Yeni doğan kız çocuklara Türkiye'de yıllar boyunca en fazla konulan isim olan "Fatma" listede bu kez 30. sırada yer aldı. Türkiye'de kız çocuklara en çok konulan isim sıralamasında Cumhuriyet döneminden 1993'e kadar ilk sırada yer alan "Fatma" ismi birinciliği 1993'te "Merve"ye, 2000 yılından sonra ise "Zeynep"e bıraktı.

Erkek çocuklarda ise 2000'li yıllara kadar Türk ailelerinin en çok tercih ettiği "Mehmet" isminin yerini son yıllarda "Yusuf" aldı. Geçen yıl itibarıyla Mehmet ismi listede 10. sırada yer buldu.