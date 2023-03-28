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Hangi akrabaya fitre geçer hangisine geçmez?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır) dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Fitrenin kimlere verilip verilmeyeceği vatandaşlar tarafından Ramazan ayının devam ediyor olması nedeniyle sorgulanıyor. Peki fitre kime verilir, kime verilmez? Kızı annesine fitre verebilir mi? Evli olan biri annesine fitre verebilir mi?

12:01 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Anne baba kardeş ve diğer akrabalara fitre verebilir mi?

Anne baba kardeş ve diğer akrabalara fitre verebilir mi?

Her müslümanın Ramazan Ayı'nda vermesi vacip olan fitre, kişi başına verilecek miktar üzerinden hesaplanmaktadır. Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak, ihtiyaç sahibi müslümanlara verilmesi vacip olan fitre 2020 yılı kişi başına düşen fiyatları 70 TL olarak belirlendi.

Fitre nedir, ne zaman verilir?

Fıtır sadakası, Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadettir. Fitrenin bayram namazından önce verilmesi uygundur. Bayram namazından bir kaç gün önce de verilebilir.

Fitre

Fitre kime verilmez?

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez

  • a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
  • b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
  • c) Eşine,
  • d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
  • e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).
Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez. Bunların dışındak
i kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide
gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir.
Kimler fitre verir

Fitreyi kimler verir?

Fitre, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman'a vaciptir. Bireyin fitre ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü, zekâtta aranan nisaptır. Ancak fitrede zekât için öngörülen, malın artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır.



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