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Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı?

On ayın sultanı Ramazan ayının başlaması ile birlikte vatandaşlar ibadetlere yöneldi. Oruçlarının bozulmasını istemeyen vatandaşlar endişeye düştüğü sorularda Diyanet'e kulak veriyor. Diyanet İşleri Başkanlığına en çok sorulan Ramazan ayına ilişkin soruların başında "Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı?" sorusu gelmekte. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz. Peki göz damlası, nikotin bandı orucu bozar mı?

11:28 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Makyaj yapmak saç boyamak orucu bozar mı?

Makyaj yapmak saç boyamak orucu bozar mı?

Kendilerine farz kılınmış olan oruç ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, 'Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı?' sorusuna yanıt arıyor. Peki makyaj yapmak orucu bozar mı? Saç boyamak oruç bozar mı? İşte Diyanet açıklaması.

Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı?

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

Kulak damlası orucu bozar mı?

Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz.

Kulak zarında delik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için, ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla kulak damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 367, 376).

Göz damlası orucu bozar mı?

Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz. (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî’, II, 98).

Nikotin bandı orucu bozar mı?

Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir (Bkz. Merğînânî, el-Hidâye, 1/123-124; Kâsânî, Bedâî’, 2/98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/395-396).



#oruç
#ramazan
#makyaj yapmak
#saç boyamak
10 dakika önce
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