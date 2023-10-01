Trendyol 1. Lig 4. haftasında Adanaspor evinde Kocaelispor’u konuk etti. Adanaspor 10 kişi kaldığı maçta rakibi Kocaeli’ye 2-0 mağlup oldu. Goller dakika 11’ Yusuf Cihat Çelik ve 90+8’ Barış Alıcı’dan geldi. Adanaspor’da Cheik Oumar Diakite 30. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kocaelispor 4. haftada 2. galibiyetine ulaşarak 6 puanla 6. sırada yer aldı. Adanaspor - Kocaelispor maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.