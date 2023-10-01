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Kocaelispor evinde Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti | ÖZET

Trendyol 1. Lig 7. haftasında Kocaeli spor evinde Keçiörengücü'nü konuk etti. Kocaelispor maçtan 3-0 galip ayrıldı. Goller dakika 8' Yusuf Cihat Çelik, 38' Daniel Candeias (pen.), ve 83' Barış Alıcı'dan geldi. Kocaelispor ligde 5. galibiyetini alarak 15 puanla 3. sırada yer aldı. Keçiörengücü ise 11 puanla 7. sırada yer aldı. Kocaelispor - Keçiörengücü maç özeti ve Trendyol 1. Lig puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:54 . 1/10/2023 Sunday
Yeni Şafak
Kocaelispor - Keçiörengücü maç özeti

Kocaelispor - Keçiörengücü maç özeti

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig 7. haftasında evinde Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Maç Kocealispor'un 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet goller Yusuf Cihat Çelik, Daniel Candeias ve Barış Alıcı'dan geldi. Kocaelispor - Keçiörengücü maç özeti ve Trendyol 1. Lig 7. hafta maç sonuçları için haberimize bakabilirsiniz.

KOCAELİSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ ÖZETİ

Kocaelispor - Keçiörengücü maç özetini izlemek için

KOCAELİSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ SONUCU

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI





#Kocaelispor
#Keçiörengücü
#Trendyol 1. Lig puan durumu
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