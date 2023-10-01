Kocaelispor - Keçiörengücü maç özeti
Kocaelispor, Trendyol 1. Lig 7. haftasında evinde Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Maç Kocealispor'un 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet goller Yusuf Cihat Çelik, Daniel Candeias ve Barış Alıcı'dan geldi. Kocaelispor - Keçiörengücü maç özeti ve Trendyol 1. Lig 7. hafta maç sonuçları için haberimize bakabilirsiniz.
KOCAELİSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ ÖZETİ
KOCAELİSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ ÖZETİ
KOCAELİSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ SONUCU
KOCAELİSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ SONUCU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL 1. LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
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