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Masterchef Köftü Nasıl Yapılır? Konya Köftü Tatlısı Yapılışı, Tarifi

Köftü tarifi Masterchef'in dün akşam yayınlanan yeni bölümü ile gündeme geldi. Köftü Konya yöresine ait bir tatlı çeşididir. Köftü, üzüm suyunun katkı maddeleri ile koyulaştırılması ile elde edilen gayet uzun ömürlü tatlı bir besin maddesidir. Köftü nasıl yapılır? Köftü nedir? Köftü malzemeleri neler? İşte Konya usulü Köftü tarifi ve ayrıntıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Köftü Tarifi: Konya usulü köftü nedir, köftü nasıl yapılır, köftü malzemeleri, yapılışı
Köftü tatlısı

Masterchef'in bu akşamki dış çekimi Konya'da yapıldı. Yarışmacılar Konya'nın yöresel yemeklerini yaparak yarıştı. Yapılan tatlı çeşidi ise Köftü oldu. Konya'ya özgü olan köftü tarifi merak kazandı. Köftü nedir, köftü nasıl yapılır? İşte detaylar...

KÖFTÜ NEDİR?

Buldan'da bağcılık son yıllarda revaçta olan tarım ürünüdür. Bu kadar çok üzüm yetiştirilmesi üzümden elde edilen gıda maddelerinin çeşidini de etkilemektedir. Yaş üzüm, kuru üzüm, sirke, koruk ekşisi, pekmez, gün balı, hoşaf, kurma şarap ve köftü bunlardan bazılarıdır. Köftü ise üzüm suyunun katkı maddeleri ile koyulaştırılması ile elde edilen gayet uzun ömürlü tatlı bir besin maddesidir. Buldan da her evde bulunur. Besleyici ve sağlık açısından faydalı bir besindir. Genellikle kış aylarında tüketilir.

KÖFTÜ HANGİ YÖREYE AİT?

Köftü, Konya, Denizli ve civarına ait olan bir üründür.

KÖFTÜ TARİFİ

Malzemeler

Üzüm

İrmik

Has Un

Fesleğen

Asma Yaprağı

Pekmez Toprağı

KÖFTÜ NASIL YAPILIR?

Üzümler temiz bir çuvalın içine konularak ezilir. Çıkarılan üzüm suları tülden geçirilir ve çıkan küçük parçalardan iyice arındırılır. Bir kazanın içine pekmez toprağı konur ve üzerine üzüm suyu ilave edilerek karıştırılır. Bu karışım bir gün ağzı kapalı olarak bekletilir. Ertesi gün odun ateşinde kaynatılır. Kaynamaya başladıktan yarım saat sonra közün üzerinden kaldırılır ve içine aromatik koku ve tat vermesi için taze fesleğen ve asma yaprakları ilave edilir. Birkaç saat kadar dinlendirilir. Dinlendirilen şıra süzülür ve ikinci kaynatma için kazana konulur. İkinci kaynatmaya başlamadan önce şıranın içine elenmiş un ve irmik karıştırılır ve iyice yedirilir. Kazan ateşin üzerine oturtulur ve sürekli karıştırılarak dibinin tutmamasına dikkat edilerek kaynatılır. Karışımın kıvamı koyulaştıktan sonra pişirme işlemi durdurulur ve köftü sıcak iken tepsilere dökülür ve soğumaya bırakılır. İyice soğuyup sertleşen köftü, tepside baklava dilimleri şeklinde kesilir ve temiz bir bezin üzerinde kurumaya bırakılır. Gün aşırı köftü parçaları alt üst edilerek her tarafının tamamen kuruması sağlanır.

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