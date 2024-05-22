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Kolonya döküldüğünde mikroplar ölüyor zannediliyordu: Meğer gerçek bambaşkaymış...

Küçük yaralanmalarda yarayı temizlemek için ilk akla gelen şey kolonya kullanmaktır. Kolonyayı yaranın üzerine döktüğünüzde hissedilen yanma hissi ise sanılanın aksine mikropların ölmesinden kaynaklanmıyor. Asıl nedenine gelince, bu yanma hissinin asıl sebebi…

12:01 - 22/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Yaraya kolonya dökmenin faydaları
Yaraya kolonya dökmenin faydaları

Evde oluşan yaralanmalarda yarayı temizlemek için akla ilk gelen şey genellikle kolonya olur. Evde pansuman için malzemede yoksa kolonya belki de uygulanabilecek en mantıklı yol olarak görülür. Kolonyayı yaranızın olduğu bölgeye döktüğünüz anda oluşan o yanma hissini çoğu kişi mikropların ölmesi olarak yorumlar. Ve böylelikle yaranın daha iyi temizlendiği düşünülür.

İçerisinde bulundurduğu etken madde ile her ne kadar yarayı temizleme etkisi gösteriyor olsa da yanma hissinin arkasındaki gerçek mikropların ölmesi değil.

Neden kolonya döküldüğünde yanma hissedilir…

Evlerde sık tercih edilen kolonyalar yaraya uygulandığında yanma hissetmemiz aslında alkolün fiziksel olarak yakması değil aslında tamamen duygusal olarak öyle hissetmemizden kaynaklı bir durummuş.

Yanma hissinin ortaya çıkmasındaki neden ise kimyasalın derimizin sıcaklığı algılayan sinir hücrelerini aktive etmesidir. Beyne yanma nörokimyasal sinyalleri gönderen VR1 reseptörleri olarak bilinen özel hücreler bulunur.

Yaraya uygulama esnasında kolonyada bulunan madde, bu reseptörlerin yüzeyine ulaşır ulaşmaz, bu sinyalleri taşımak için gereken ısı eşiğini düşürerek yanma hissini ortaya çıkartır.

İlgili bilgiler ışında bilim insanları, kesin olmamakla birlikte, yanma tepkisine ait olan hücreler tarafından üretilen sıcaklığın yanma hissi oluşturmasına sebep olduğunu açıkladılar.

Yani özetleyecek olursak kolonyanın içerdiği etken maddenin yanma hissi oluşturması mikropların ölmesi değil tamamıyla sinir hücrelerimizin durumu algılamasıyla ilgili bir durumdur.

#Kolonya
#kolonya dökünmek
#hastalık
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