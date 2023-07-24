LGS tercih sonuçları için beklenen açıklama geldi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile ulaşabilecek. LGS tercih sonuçları sonrası Milli Eğitim Bakanlığı okulların boş kontenjanlarını ve puanlarını açıkladı.

Komşu kayıt alanı nedir?

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar renklere göre ayrılacak. Buna göre yeşil renk, öğrencinin kendi ikamet alanını ifade ederken, mavi renk ise komşu kayıt alanını belirtmektedir. "Komşu Kayıt Alanında" ibaresi öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Tercih edilen lise bakımından;

Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir. Yerleştirmede, okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

LGS'de komşu kayıt alanındaki okullar tercih edilebilir mi, kimler tercih yapacak?

Komşu Kayıt Alanında" ibaresi, öğrencinin ikamet adresine göre komşu kayıt alanındaki okulları belirtir. Tercih edilen lise bakımından, öğrenciler ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden komşu kayıt alanındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.

Komşu kayıt alanındaki okullar ne demek?

LGS'de tercih ekranında "yeşil" renk, öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk, komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını ifade eder.

Komşu kayıt alanındaki okullar tercih edilebilir mi?

LGS kapsamında yerel yerleştirme listesinde ilk 3 okul kayıt alanında olmak zorundadır. Ancak, 4 ve 5. tercihe komşu kayıt alanından okul yazılabilir. Aynı şekilde diğer kayıt alanından da okul yazılabilmektedir. "Komşu Kayıt Alanında" ibaresi, öğrencinin ikamet adresine göre komşu kayıt alanındaki okulları belirtir. Tercih edilen lise bakımından, öğrenciler ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden komşu kayıt alanındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir. Yerleştirmede okul başarı puanı (OBP) yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

Komşu kayıt alanındaki okullara nakil nasıl yapılır?

Yerel yerleştirme listesinde en fazla 5 okul tercih hakkı bulunmaktadır. Yerel yerleştirme listesindeki ilk 3 tercihin kayıt alanından okullar olması zorunludur. Tercih sırası fark etmeksizin aynı türden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul tercih edilebilir.

LGS'de tercih ekranında "yeşil" renk, öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk, komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını ifade eder.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilirler.

Kayıt alanındaki okullar neye göre belirlenir?

Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Lise LGS yerleştirme nasıl yapılacak?

Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etmiş ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin, bulundukları il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek.

Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakillerde ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacak.

Lise yerleştirme nakil başvuruları ne zaman?

24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olarak belirlendi.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek.

Sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak.



