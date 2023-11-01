Konut ve otomobil satışı ilan sitelerine yönelik düzenleme yürürlüğe girdi
Yetki ya da doğrulama belgesi bulunmayan ilanlara ne kadar ceza kesilecek?
Yetki ya da doğrulama belgesi bulunmayan ilanların her birine 10 bin ile 100 bin lira arasında ceza kesilecek. Ancak uzmanlar yine de internet ilanlarına karşı dikkatli olunması için uyarıyor. Otomotiv Data Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, bu uygulamanın dolandırıcılık riskini azaltacağını ve tüketicilerin güvenini artıracağını dile getirdi.
Konut ve otomobil ilanlarına yeni düzenlemenin amacı ne?
Sahte hesapları ve dolandırıcılık faaliyetlerini minimize edileceğinin de altını çizen Yalçın, "Bu şekilde güvenilir satış işlemleri ve şeffaf piyasa koşulları fiyatların piyasa gerçeklerini daha iyi yansıtmasına yardımcı olacaktır." dedi.
Uzmanlar, 1 Kasım yani yönetmelik değişikliği öncesinde verilen ilanlara da dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ticaret Bakanlığı, internet sitelerinde gerçeği yansıtmayan, fiyat şişirmeleri ve aldatmacaları içeren ilanlar yoluyla taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde vatandaşların mağdur edildiğinin gözlemlenmesi üzerine bazı kararlar almıştı.
Bu değişikliklerle ilan sitelerinde açık kimliğini gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilan verilmesinin engellenmesi amaçlandı.