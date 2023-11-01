|
Özgün

Konut ve otomobil ilanlarında yeni dönem: Kimlik doğrulanacak ve yetki belgesi istenecek

Gayrimenkul ve araç satışlarında 1 Kasım itibarıyla yeni bir dönem başlıyor. Düzenleme kapsamında, ilan verenler TC kimlik numaraları, ad soyadları ve telefon numaralarını Elektronik İlan Doğrulama (E-İD) sistemine kaydettirmek zorunda. Bu bilgiler, ilan verenler tarafından sisteme girildikten sonra, E-İD tarafından doğrulanarak ilan platformlarına gönderiliyor. Peki Ticaret Bakanlığı'nın yeni ilan düzenlemesinde neler var?

09:38 - 1/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Konut ve otomobil satışı ilan sitelerine yönelik düzenleme yürürlüğe girdi

Konut ve otomobil satışı ilan sitelerine yönelik düzenleme yürürlüğe girdi

Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi ile gayrimenkul ve araç ilanları için yeni kurallar getirildi. Yeni düzenleme ile
ve web tapu üzerinde ilanı doğrulayan belge bulunmadığı takdirde internet siteleri o ilanı yayınlamayacak. Aynı kural araç alım satımlarında da ruhsat ya da ikinci el satış yetki belgesi sorgulanarak uygulanacak.

Yetki ya da doğrulama belgesi bulunmayan ilanlara ne kadar ceza kesilecek?

Yetki ya da doğrulama belgesi bulunmayan ilanların her birine 10 bin ile 100 bin lira arasında ceza kesilecek. Ancak uzmanlar yine de internet ilanlarına karşı dikkatli olunması için uyarıyor. Otomotiv Data Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, bu uygulamanın dolandırıcılık riskini azaltacağını ve tüketicilerin güvenini artıracağını dile getirdi.

Konut ve otomobil ilanlarına yeni düzenlemenin amacı ne?

Sahte hesapları ve dolandırıcılık faaliyetlerini minimize edileceğinin de altını çizen Yalçın, "Bu şekilde güvenilir satış işlemleri ve şeffaf piyasa koşulları fiyatların piyasa gerçeklerini daha iyi yansıtmasına yardımcı olacaktır." dedi.

Uzmanlar, 1 Kasım yani yönetmelik değişikliği öncesinde verilen ilanlara da dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ticaret Bakanlığı, internet sitelerinde gerçeği yansıtmayan, fiyat şişirmeleri ve aldatmacaları içeren ilanlar yoluyla taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde vatandaşların mağdur edildiğinin gözlemlenmesi üzerine bazı kararlar almıştı.

'nin 31 Ağustos 2023 tarihli sayısında yayımlanan düzenlemelerle taşınmaz ticareti ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapılmış, 2 aylık da geçiş süreci tanınmıştı.

Bu değişikliklerle ilan sitelerinde açık kimliğini gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilan verilmesinin engellenmesi amaçlandı.




#Ticaret bakanlığı
#konut
#otomobil satış ilanı
12 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Alanyaspor ZTK 3. turda Belediye Kütahyaspor'u 4-1 mağlup etti