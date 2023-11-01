Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi ile gayrimenkul ve araç ilanları için yeni kurallar getirildi. Yeni düzenleme ile

ve web tapu üzerinde ilanı doğrulayan belge bulunmadığı takdirde internet siteleri o ilanı yayınlamayacak. Aynı kural araç alım satımlarında da ruhsat ya da ikinci el satış yetki belgesi sorgulanarak uygulanacak.